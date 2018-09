Cresce l'attesa per i nuovi iPhone. E in rete trapelano le foto

Mancano pochi giorni al lancio dei nuovi iPhone e puntualmente in rete cresce il tam tam su caratteristiche, colori e prezzi. Mentre un dipendente di Walmart, una nota catena di negozi americana, ha incautamente fatto girare online le foto delle cover di uno dei dispositivi, svelando in pratica il design. E sembra quasi certo l’arrivo anche di un nuova versione dell’Apple Watch, l’orologio smart della Mela. I riflettori si accenderanno il 12 settembre, alle 19 ora italiana, allo Steve Jobs Theatre nel quartier generale di Cupertino, in California.

Stando agli ultimi "rumors", sembra quasi certo che gli smartphone saranno tre. Due iPhone con schermo Oled, più luminosi, che si chiameranno "iPhone Xs" e "iPhone Xs Max", rispettivamente con display da 5,8 e 6,5 pollici. Le caratteristiche tecniche dei due melafonini sarebbero identiche, con il modello più grande con una batteria del 25% più capiente. E ci potrebbe essere una versione dual-sim, già adottata sui dispositivi concorrenti di Samsung. Sul terzo iPhone c'è incertezza sul nome: potrebbe chiamarsi "9", essere la naturale evoluzione dell’iPhone X presentato lo scorso anno e avere un prezzo più basso degli altri modelli, ma uno schermo da 6,1 pollici ed Lcd, con contrasti meno definiti. E potrebbe sparire la tecnologia 3D Touch, che permette di «sentire» quanta pressione si fa col dito sul display. E possibile che per questa versione arrivino colori inusuali per Apple, come il blu. Un dipendente di Walmart ha condiviso incautamente proprio la foto relativa alla cover di questo melafonino più economico, appena arrivate in magazzino, svelando in pratica il design. Potrebbe semplicemente averle inviate agli amici, ma fatto sta che le immagini sono finite su Reddit, facendo il giro del mondo.

Altro capitolo che riguarda i dispositivi è il prezzo. Secondo il sito tedesco Macekorpf, l’iPhone con prezzo più basso dovrebbe costare intorno agli 800 dollari, le due versioni più costose a partire dai 900 dollari e 1100 dollari. E Broadcom, fornitore di Apple ha annunciato che prevede forti vendite per il quarto trimestre del 2018, in coincidenza della stagione dei regali natalizi

Smartphone a parte, sul palco dello Steve Jobs Theatres i dovrebbe vedere anche la quarta generazione di Apple Watch, con uno schermo più grande del 15% rispetto ai predecessori, una maggiore durata della batteria e migliori capacità di monitorare la salute. E poi i nuovi auricolari AirPods, con il supporto all’assistente vocale Siri, e un tappetino per la ricarica senza fili di tutti i gadget della Mela. Anche nuovi computer e nuovi iPad sono in arrivo, ma è probabile che per vederli bisognerà aspettare un evento a parte nel corso di ottobre.