Tim Cook: "Ecco l'iPhone XS"

ARRIVA IPHONE XS «Parliamo dell’iPhone». Tim Cook torna sul palco per la presentazione del prodotto più atteso di Apple. «Portiamo l’iPhone X al prossimo livello» dice Cook. L'iPhone XS «il più avanzato iPhone che abbiamo mai creato». Lo afferma Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple.

I PREZZI DELL'OROLOGIO Il nuovo Apple Watch sarà disponibile in aluminium silver, gold e space grey e avrà un prezzo a partire da 399; con la versione cellulare a partire da 499 dollari. Sarà possibile pre-ordinarlo dal 14 settembre e sarà disponibile dal 21 settembre in 26 mercati.

APPLE TUTELA LA PRIVACY L’Apple Watch tutela la privacy anche con tutte le sue nuove funzionalità. «I vostri dati sono protetti. Ad Apple crediamo che le vostre informazioni personali vi appartengano. Voi decidete chi le può vedere». Lo afferma Jeff Williams, chief operating officer di Apple.

NUOVO SENSORE PER L'ELETTORCARDIOGRAMMA «Non è solo bello», il nuovo Apple Watch è anche funzionale: è in grado con i nuovi sensori di identificare anche un’eventuale caduta da parte di chi lo usa e può chiamare i contatti di emergenza con la funzione SOS. Lo afferma Jeff Williams, chief operating officer di Apple. E' dotato inoltre di una migliore ricezione per le chiamate cellulari. Fra le novità anche un sensore per l'elettrocardiogramma: è il primo prodotto da banco che ha questa funzione.

IL NUOVO APPLE WATCH Apple lancia il nuovo Apple Watch con schermo più grande: si tratta della "Series 4". A presentarlo è Jeff Williams, chief operating officer di Apple. «E' bellissimo» dice, spiegando che lo schermo è il 30% più grande: l’idea è quella di offrire a chi lo usa più informazioni e dettagli. L’Apple Watch non è solo il primo smartwatch al mondo, è il primo orologio al mondo. Lo afferma l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, aprendo l'evento per la presentazione dei nuovi prodotti di Cupertino. «I nostri punti vendita sono diventati parte della comunità»: ogni anno danno il benvenuto a 500 milioni di consumatori mette in evidenza Cook, sottolineando che Apple sta «per spedire il dispositivo iOS numero due miliardi».

PARTE L'EVENTO APPLE Al via l’evento Apple, che si apre con un video di una donna che corre nel quartier generale della Apple e si rivolge a Siri per chiedere la strada più veloce per raggiungere lo Steve Jobs Theatre, dove di tiene la presentazione. Al termine del video, l’amministratore delegato Tim Cook sale sul palco e ringrazia il pubblico presente.