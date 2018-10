Videogame: This is the police 2 e il vento dell’est

Nell’Europa centro-orientale il settore videoludico attraversa una stagione vivacissima, che vede oltre un migliaio di studi al lavoro, con il coinvolgimento complessivo di più di venticinquemila persone. Le associazioni di sviluppatori di quindici Paesi hanno ora lanciato un premio, i Central & Eastern European game awards che, nelle otto categorie in cui si articolano, verranno assegnati il 13 ottobre in Polonia, a Poznan, durante l’annuale Game arena and game industry conference, nel vecchio continente una delle maggiori manifestazioni in questo campo. A contendersi la palma di miglior gioco sono in lizza: Chuchel (Amanita design, con sede a Brno, nella Repubblica ceca), Frostpunk (11 bit studios, con sede a Varsavia, in Polonia), Kingdom come: deliverance (Warhorse studios, con sede a Praga, nella Repubblica ceca) e This is the police 2 (Weappy, con sede a Minsk, in Bielorussia). Quest’ultimo, giunto proprio adesso su console Ps4, Switch e Xbox one, pubblicato come l’edizione Pc da Thq nordic è il secondo titolo di un piccolo studio indipendente riuscito nell’intento di realizzare un noir dalla inconfondibile impronta stilistica, dove la grafica efficacemente provvede a calare nelle spire di un poliziesco pieno di ombre. This is the police 2 è il sequel del precedente This is the police, nel quale il malaffare del binomio politica e corruzione dilagava senza freni in una metropoli americana fittizia, con le forze dell’ordine ben disposte a chiudere entrambi gli occhi di fronte agli intrallazzi tra criminalità e potere. A guidare il dipartimento, Jack Boyd, che ritroviamo in This is the police 2, sempre con la voce dell’attore Jon St. John (il celebre Duke Nukem), ma in un contesto completamente cambiato, che tanto ricorda i paesaggi innevati immortalati al cinema (e in tv) in Fargo dei fratelli Cohen, con cui il videogame condivide inoltre la scelta della protagonista: una sceriffa, Lilly Reed, che in questa remota località di confine deve fare i conti con i vizi privati di una comunità poco propensa a rivelare i propri segreti, con in più l’aggravante di piccoli, grandi gesti di insubordinazione compiuti dai sottoposti per nulla disposti a farsi comandare da una donna, la quale può comunque contare sull’aiuto offerto da Boyd, ormai un fuggitivo alla disperata ricerca di un rifugio sicuro. L’indagine della giovane Lilly, doppiata da Sarah Hamilton (l’eroina April di The longest journey), avrà a che fare anche con usanze crudeli tramandate da tradizioni radicate nella zona, costretta a difendersi da nemici anche molto vicini a lei, nell’incalzante incedere di un’avventura che incrocia le dinamiche di un manageriale e di un tattico a turni, nel solco del revival del filone aperto dagli Xcom.