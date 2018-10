Dal calcio al basket, al via la nuova stagione degli esports

Il prossimo Lucca comics & games ospiterà per la prima volta, dal 31 ottobre al 4 novembre, al centro di piazza Santa Maria, un esports palace, un’installazione temporanea voluta da Samsung per avvicinare il pubblico italiano al mondo degli esports, competizioni sempre più in voga che vedono sfidarsi i campioni di questo o quel videogame. Le discipline spaziano dai giochi di corse agli strategici, agli sparatutto, ma ad andare per la maggiore, nel nostro Paese, sono probabilmente ancora quelli che sposano un’accezione più classica dello sport, replicando nel virtuale le partite viste allo stadio o in tv. Non a caso le stesse squadre dei maggiori campionati di calcio hanno deciso ultimamente di sponsorizzare le imprese degli atleti dei joypad per far breccia, forse, tra le giovani generazioni, che seguono i match dei propri beniamini sui canali dello streaming, da Twitch a Youtube. Intanto per i videogame sportivi è appena iniziata la nuova stagione, con tanto di campionati dedicati. Ecco tre dei titoli più forti:



Nba 2K19 (2K sports)

Il basket made in Usa di Visual concepts in questi anni si è affermato quale esempio di come andrebbe portata avanti una serie sportiva. Si tratta infatti non solo del non plus ultra per gli appassionati di pallacanestro, ma di un punto di riferimento per l’intero genere dei videogame incentrati su uno specifico sport. Il taglio del gioco è prettamente simulativo, quindi si parte dal presupposto che si conoscano già bene regole e dinamiche del basket Nba o, comunque, si abbia voglia di approfondirle. Il realismo non si limita però allo svolgimento delle partite: grande cura viene rivolta anche a catturare lo straordinario spettacolo dei match, in pieno spirito americano. Oltre alla regia di stampo televisivo, non mancano commenti e interviste pre e post partita; addirittura c’è un programma in streaming ad hoc con gli highlights della stagione in corso. Nba 2K19 è l’episodio del ventennale. Accanto alle varie modalità, torna quella che racconta in chiave cinematografica l’ascesa di un giovane campione. Per Nba 2K16 gli sviluppatori si erano avvalsi della collaborazione con Spike Lee. Stavolta l’avventura inizia in Cina, per cercare la chance di un biglietto di ritorno in patria e da qui tentare la vera scalata al successo. Le abilità dell’alter ego crescono lentamente, con l’esperienza, come in un gioco di ruolo, ma la procedura si può accelerare via microtransazioni, tendenza purtroppo sempre più diffusa nel digital entertainment contemporaneo.

Fifa 19 (Ea sports)

Da parecchi anni in Italia, ma più in generale in tutto il vecchio continente, è diventato il videogame da battere e probabilmente anche il più venduto. Parliamo di Fifa, una vera e propria corazzata che fa capo al colosso Electronic arts, innamoratosi talmente tanto del gioco del pallone da riservargli ormai un trattamento privilegiato rispetto ad altre serie storiche, ma dal respiro meno internazionale, come quelle relative al basket, all’hockey o al football americano. Continuano così gli investimenti in grande stile che hanno portato all’acquisto, a questo giro, pure delle licenze esclusive di Champions e di Europa league, valorizzate al meglio all’interno di un’offerta già ricchissima, che comprende un’infinità di squadre, stadi, campionati, riprodotti fedelmente nel videogame. D’altronde la serie Fifa si avvale da sempre di alcune delle tecnologie più avanzate per rappresentare nella maniera più spettacolare lo sport su console. In particolare molta attenzione viene rivolta tradizionalmente alla fisica delle animazioni, applicando nel gioco un know-how di scuola cinematografica che permette ai giocatori esperti di avere il massimo controllo dell’azione in ogni momento. In Fifa 19 continua anche la storia di Hunter, il giovane campione approdato ora al Real Madrid la cui vicenda in questo capitolo si amplia anche nell’ottica della parità di genere, offrendo uno sguardo alla scena del calcio femminile.

Pes 2019 (Konami)

Una volta era Pro evolution soccer l’avversario da battere e, nonostante alcune soluzioni anacronistiche, la serie della giapponese Konami rimane molto amata dagli appassionati più duri e puri del gioco del pallone. Anche Pes 2019 sconta infatti l’annoso problema delle licenze che, sulla carta, costringe a dire addio a parecchi top team, sostituiti nel videogame con nomi e divise di fantasia, come andava di moda anni e anni fa. Il campionato italiano (guai a chiamarlo Serie A) se la cava ancora, visto che all’appello manca solo (si fa per dire) la Juventus, ma altrove è una strage, per esempio sul fronte spagnolo o della Premier League. Dove ci sono, comunque, le licenze vengono sfruttate a dovere, dal Barcellona al Liverpool, con i rispettivi stadi (commuovente l’ingresso all’Anfield, tra i cori di You’ll never walk alone). Come squadre italiane spiccano Inter e Milan. In ogni caso il videogame permette di ovviare a qualsiasi mancanza, grazie alla solerzia dei fan, che tradizionalmente condividono online guide e file già modificati per rimettere tutto al posto giusto. Una delle community attive in tal senso è Pesteam.it. Caricare l’aggiornamento amatoriale per Ps4 non è difficile e il risultato ha dell’incredibile, perché si coglie cura anche riguardo a calciatori non di primo piano e ad altri aspetti minori, spesso tralasciati dalle logiche di scala. In copertina quest’anno c’è Coutinho, ma non sfigurerebbe un allenatore, da Sacchi ad Ancelotti, siccome la marcia in più di Pes sta proprio nell’interpretazione del calcio non tanto sul piano individuale quanto del gioco di squadra.