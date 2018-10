Arrivano gli spot su Whatsapp, ma non nelle chat

Whatsapp punta con decisione al mondo del business e si prepara allo sbarco della pubblicità, che sarà però limitata, almeno «al momento», alle cosiddette stories e non invaderà le chat che ormai accompagnano tutte le nostre giornate. A fare il punto della direzione che Facebook, colosso che controlla Whatsapp, vuole dare al servizio di messaggistica istantanea, è stato il Country director per l'Italia, Luca Colombo in occasione dell’EY Digital Summit di Capri.

Come già annunciato qualche mese fa, ha ricordato Colombo a una platea di addetti ai lavori in cui tutti, nessuno escluso, ha ammesso di avere in tasca uno smartphone con il marchio verde di Whatsapp in bella evidenza, dal primo trimestre del prossimo anno le pubblicità sbarcheranno sulle cosiddette stories, vale a dire i cambi di stato che molti utenti utilizzano per raccontare agli amici cosa fanno nel corso della giornata. Gli spot compariranno tra una storia e l’altra, senza 'invaderè le nostre chat interpersonali o collettive: «Al momento no», ha infatti assicurato Colombo ai giornalisti che gli chiedevano maggiori informazioni.

Quello che succederà, invece, è una forte focalizzazione sul mondo business: in particolare, verranno messe a disposizione delle aziende tecnologie che possano consentire loro di comunicare con i consumatori attraverso Whatsapp in maniera automatizzata e su larga scala, «ma evitando tassativamente fenomeni di spamming o di intrusione», e per inviare le notifiche che ad oggi arrivano via sms o per email, come gli avvenuti pagamenti con la carta di credito.

I social network, del resto, sono ormai talmente diffusi che era solo questione di tempo prima di vedere la pubblicità anche su Whatsapp: Facebook conta 2,2 miliardi di utenti al mese e 300 milioni di stories al giorno, Instagram rispettivamente 1 miliardo e 400 milioni e Whatspp 1,5 miliardi e 450 milioni.