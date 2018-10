Escursioni in montagna: Cairn, un aiuto dalla tecnologia

Le escursioni in montagna in ogni stagione regalano emozioni diverse, in questo periodo dell’anno arricchite dai colori e dai profumi dell’autunno. L’importante è non dimenticare mai quelle norme di prudenza e sicurezza, per osservare le quali anche la tecnologia viene in aiuto, mettendo in campo svariate app. C’è chi ha puntato sulle community di appassionati per creare una sorta di Waze della montagna, in analogia con il celebre navigatore gps in chiave social di Google dove sono gli stessi utenti a fornire feedback sul percorso. Proprio il principio della condivisione delle informazioni è alla base di MountaiNow (www.mountainow.net, per iOs e Android), che copre l’arco alpino di Austria, Francia, Germania, Italia, Monaco, Slovenia e Svizzera, invitando, tramite un’interfaccia semplice e accessibile anche offline, a far partecipi gli altri delle nostre osservazioni durante l’escursione o al rientro, localizzando criticità, quali la caduta di massi o l’aprirsi di crepacci, descrivendo lo stato della copertura nevosa, della superficie della roccia, delle piste, nelle ultime 48 ore. Dedicato più in generale agli amanti dell’outdoor c’è Mountain hub (https://app.mountainhub.com, per iOs e Android), dove ancora una volta è la community a mettere in comune le ultime notizie su sentieri, meteo, suggerendo non solo dove recarsi per ammirare la natura nel suo splendore, ma anche quali i pericoli da evitare. Costruita con il crowdsourcing, ma ufficialmente sotto il vaglio di un team di esperti prima della pubblicazione online, è la mappa di percorsi raccolta nella app Hiking project (www.hikingproject.com, per iOs e Android), che comprende anche l’Italia, in particolare la Lombardia (58 sentieri) e Il Trentino Alto Adige (55 sentieri). In Emilia Romagna ne sono evidenziati otto, di cui sette nell’Appennino reggiano. Cairn (www.cairnme.com, attualmente solo per iOs) consente di scaricare le mappe da usare offline, in mancanza di connessione internet, come pure di identificare i provider di telefonia operativi nella zona in cui ci troviamo o abbiamo intenzione di compiere un’escursione. Permette anche di predisporre un’allerta che verrà inviata automaticamente a un nostro contatto se non torniamo raggiungibili entro una finestra di tempo programmata, consentendogli di avvisare i soccorsi. Queste tipologie di app, anche per la necessità che hanno di continuare a geolocalizzarci tramite i sensori del telefonino, come il gps, possono influire parecchio sulla durata della batteria dello smartphone. Un aspetto cui ha guardato Varta (varta-consumer.it) nella progettazione di una nuova torcia, di per sé un oggetto da non trascurare assolutamente quando ci si inoltra in località isolate, utile per illuminare il cammino specie nei mesi in cui il buio può calare in un batter d’occhio sui sentieri e per segnalare con la luce a eventuali soccorritori il posto in cui si è bloccati. La Night cutter F30R di Varta, dotata di fascio luminoso da 700 lumen capace di raggiungere i 300 metri di distanza, in quattro modalità (alta, bassa, media e stroboscopica), non si limita quindi a rischiarare il percorso. Realizzata in alluminio anodizzato resistente agli urti e alle cadute, oltre a essere ricaricabile (nel rispetto della filosofia ecocompatibile adottata dall’azienda tedesca, recentemente premiata al Plus X award 2018 nella categoria Ecologia e alta qualità, per il suo Eco charger, un caricabatterie per metà realizzato in bioplastica ricavata dall’amido di riso naturale) tramite un cavo micro usb incluso nella confezione, può funzionare da piccolo power bank da 2600 mAh, grazie alle porte Usb-in e Usb-out, quest’ultima compatibile con i normali cavi micro-usb. Così è possibile ricaricare, in caso di bisogno, la batteria per esempio proprio del cellulare, in modo da effettuare una chiamata d’emergenza nel caso ci si sia trovati improvvisamente “a secco”. Usata come torcia, l’autonomia della Night cutter F30R è di circa 24 ore. Durante le gite all’aria aperta, può essere agganciata alle tasche dei pantaloni o della giacca per mezzo di un’apposita clip di fissaggio.