WhatsApp testa la "modalità vacanze"

Si chiama "Vacation Mode", modalità vacanze, ed è una nuova funzionalità presente in una versione "Beta test" di WhatsApp. L’hanno scoperta i cercatori di WABetaInfo e ne dà notizia il Sun, spiegando che con questa opzione è possibile nascondere le conversazioni e tenerle nascoste (notifiche comprese) anche se arrivano nuovi messaggi.

Con questa funzione, le chat archiviate resteranno silenziose anche all’arrivo di nuovi messaggi, al contrario di quanto accade ora, quindi non apparirà alcuna notifica o pop-up.

Non è ancora disponibile ma potrebbe arrivare presto per permettere appunto a chi è in vacanza di selezionare le chat, magari accantonando quelle di lavoro e lasciando quelle con amici e familiari.