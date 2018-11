Il nuovo MacBook air: quando less is more

Le ultime novità annunciate da Apple durante un evento a New York saranno disponibili dal 7 novembre. La casa di Cupertino ha riprogettato tre dei suoi prodotti più iconici: il Macbook air, il Mac mini e l’iPad pro. Al di là del discorso dei tablet, dove il mercato resta saldamente in mano ad Apple (400 i milioni di iPad venduti dal 2010), sul fronte dei computer in senso classico i Mac appartengono ancora a una nicchia, rispetto agli enormi volumi globali rappresentati dal frammentato universo dei Pc Windows.

Cento milioni di utenti Eppure il ceo dell’azienda californiana, Tim Cook, ha voluto sottolineare come proprio i Macbook, con oltre cento milioni di utenti attivi, possano considerarsi oggi la singola famiglia di portatili più diffusa. Sicuramente è quella a cui un po’ tutti guardano come riferimento. Lo è stato con il primo Macbook air del 2008, antesignano degli odierni computer ultraportatili, all’insegna della filosofia del “less is more” allora davvero dirompente. Sarebbe infatti sbagliato inquadrare il Macbook air semplicemente come l’entry level, il modello d’ingresso per chi si avvicina al mondo Apple (il nuovo parte da 1.379 euro, il vecchio viene 1.129 euro).

Sta in una busta Dietro c’è un preciso concept, un’idea di computer ripensato nell’ottica della massima efficienza, che sia facilmente trasportabile (addirittura, coi suoi 15,6 millimetri di spessore, lo si riuscirebbe a infilare in una busta) e possa essere utilizzato fuori casa tutto il giorno (la durata dichiarata della batteria è in media di 12 ore). Tre i principi cardine introdotti con la nuova generazione. Innanzitutto lo schermo si espande sposando la moda delle cornici supersottili, senza bordi, già leitmotiv degli ultimi telefonini. Nel caso del Macbook air cambia più in generale la tecnologia del display, che diventa Retina, finalmente in linea con gli altri prodotti della famiglia.

Alluminio riciclato Nello specifico si parla di un monitor da 13,3 pollici per 4 milioni di pixel. Aggiornata pure la connettività, con l’arrivo dello standard usb-c. Un altro grande tema, che interessa l’evoluzione dell’intero settore high-tech, è l’ecocompatibilità. Apple ci tiene particolarmente a dare di sé un’immagine green, spiegando di essere giunta, con i nuovi dispositivi, all’adozione di un processo che utilizza alluminio al 100% riciclato per il caratteristico guscio unibody.

Sicurezza coi dati biometrici Non manca infine l’accento sulla sicurezza. Siccome le password considerate oggi sicure hanno raggiunto formule così complesse da risultare per molti difficili da ricordare, la soluzione è ricorrere sempre più a sistemi di protezione alternativi, come quelli basati sui dati biometrici. Ecco allora il sensore di impronte digitali touch id, che serve per sbloccare adesso non solo l’iPhone, ma anche il Macbook air. Apple è andata particolarmente a fondo del problema, progettando un processore ad hoc che si occupa di schermare a basso livello i contenuti del computer dai tentativi di intrusione. Tutti aspetti, quelli portati all’attenzione dal nuovo Macbook air, che ancora una volta saranno sempre più centrali nell’informatica consumer di domani.