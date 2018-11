iPad pro, il tablet che sostituisce il Pc

Nel presentare il nuovo iPad pro, disponibile dalla scorsa settimana anche in Italia, Apple ha voluto sfatare alcuni miti. C’è l’idea diffusa che i tablet non siano più ricercati come una volta, ma per il ceo Tim Cook la questione non riguarda la famiglia iPad, che nell’ultimo anno ha venduto quasi 45 milioni di pezzi degli oltre 400 milioni distribuiti nel mondo a partire dal primo modello del 2010. Ancora più interessante è il confronto che viene fatto con l’attuale mercato dei computer in senso classico. Quei 44,2 milioni di iPad in soli dodici mesi superano le vendite, nello stesso periodo, dei maggiori produttori di notebook, con Hp che si fermerebbe a 36,9 milioni di pc portatili, Lenovo a 32,1 milioni e via via tutti gli altri. Così arriva anche una nuova definizione per l’iPad: non più il tablet per eccellenza, ma direttamente il computer più popolare. Addirittura, secondo Apple, l’iPad pro di ultima generazione, dotato di una versione evoluta del processore A12x bionic introdotto sugli iPhone, garantirebbe prestazioni superiori al 92% dei notebook oggi in commercio. La casa di Cupertino sta preparando l’assalto al settore dei computer tradizionali ormai da tempo. In questa direzione vanno anche i recenti aggiornamenti del sistema operativo iOS, giunto alla versione iOS 12, caratterizzata dal multitasking, cioè la possibilità di affiancare le app sullo schermo in modo da utilizzare più programmi contemporaneamente, e da una diversa gestione dei file, che tratta la memoria del tablet in maniera più trasparente e simile, appunto, ai salvataggi su Pc. L’iPad pro - che in questa nuova edizione appare completamente ridisegnato, più squadrato e ottimizzato seguendo le correnti costruttive recenti, a cominciare dal concetto delle cornici ultrasottili grazie alle quali ottenere l’effetto full screen (facendo crescere i pollici del display, ma non le dimensioni del dispositivo) - aggiunge la potenza, con cui dovrebbero venire meno, sviluppatori permettendo, altri limiti del passato. Nel 2019, è atteso per esempio lo sbarco sull’app store di una versione del celebre Photoshop di Adobe che promette di rendere a misura di tablet tutti gli strumenti del fotoritocco professionale, in un percorso che Apple immagina sempre più rivolto alla produttività, tra studio e lavoro, senza però togliere dall’equazione la facilità d’uso della filosofia touch, amplificata dal debutto sull’iPad pro del face id, lo sblocco automatico tramite riconoscimento facciale che ha portato ancora più spazio sul display con l’eliminazione del tasto home.

Il nuovo iPad pro è disponibile nelle dimensioni da 11 o 12,9 pollici, con prezzi a partire rispettivamente da 899 euro e 1119 euro. Quattro i tagli di memoria: 64 GB, 256 GB, 512 GB e persino 1 TB. In quest’ultimo caso, l’iPad pro da 12,9 pollici arriva a sfiorare i 2mila euro di listino, a cui sommare volendo altri 219 euro per la tastiera folio (199 euro la smart keyboard per il modello da 11 pollici) e i 135 euro del nuovo pennino magnetico, accessori sempre meno accessori per sfruttare al massimo il tablet pc.