Attenzione alle truffe last minute: gestite bene le password

Regali last minute? Nel web in questo periodo si moltiplicano gli strilli riguardo ogni genere di offerta, ma attenzione alle truffe che possono sempre essere dietro l’angolo. Una recente indagine dell’azienda di sicurezza Kaspersky ha evidenziato come anche gli italiani si siano ormai innamorati degli acquisti online, un’attività diventata su Internet “seconda solo allo scambio di email”. Un intervistato su tre ha però anche rivelato di essere stato vittima, nel corso dell’anno, del furto delle proprie credenziali bancarie, senza più riuscire a recuperare il denaro sottratto. D’altronde l’inchiesta di Kaspersky mette in luce pure quanto siano diffusi comportamenti incauti. Per esempio circa la metà degli interpellati non ricorda con precisione su quali siti o app abbia condiviso le proprie credenziali. Una persona su cinque trova inoltre comodo salvare dati di accesso e informazioni per i pagamenti direttamente sullo smartphone, esponendoli al rischio che finiscano anch’essi nelle mani sbagliate, nel caso di furto o smarrimento del dispositivo. L’alternativa più sicura sarebbe affidarsi a un programma del tipo password manager, come il portachiavi iCloud integrato nei sistemi operativi di Apple, pensato per ricordarsi al posto nostro, quando servono, tutte le password. D’altronde quello delle password è un problema annoso: è appena uscita la tradizionale classifica di Splashdata con le parole d’ordine più diffuse. Nel 2018 in testa si confermano evergreen come “123456” e l’immancabile “password”, tanto facili da ricordare quanto banali, ma soprattutto inutili, perché rendono violabile un account da chiunque, non solo dagli hacker. Una password sicura dovrebbe oggi contenere non meno di dodici caratteri, meglio se non ripetuti e se misti, tra maiuscole, minuscole, lettere, numeri e simboli. Anche per questo, i produttori di smartphone e computer tendono sempre più a privilegiare, per l’autenticazione, sistemi basati su dati biometrici, dall’impronta digitale al volto. Con le ultime versioni di iOs, Apple offre comunque la possibilità di affidarsi all’intelligenza artificiale del proprio dispositivo per farsi suggerire password più resistenti.