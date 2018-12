Ultima Thule: la diretta web

Verso l’infinito e oltre. Se l’inizio del nuovo anno è per tutti un invito a lasciarsi alle spalle il passato per volgere lo sguardo a un futuro che ci si augura quanto mai promettente, il 1° gennaio 2019 aiuterà a puntare la bussola decisamente lontano, lasciando intravedere un domani aperto alle prospettive di una scienza capace di allargare straordinariamente i nostri orizzonti, spingendo sempre più là la sete di sapere. È infatti fissato a Capodanno l’appuntamento con l’Ultima Thule, il corpo celeste della fascia di Kuiper, regione estrema del sistema solare, sul quale la sonda New Horizons della Nasa effettuerà un sorvolo ravvicinato, in gergo flyby, svelando per la prima volta, come accaduto nel luglio 2015 per Plutone, il volto dell’oggetto, il più lontano mai raggiunto prima dall’esplorazione spaziale, a oltre un miliardo di chilometri dallo stesso pianeta nano.

Se tutto andrà come programmato (le incognite per la sonda, che si muove a una velocità di più di 50.000 km all’ora, sono molteplici), l’evento potrà essere seguito (l’ora italiana prevista è alle 6.33 del 1° gennaio) in Internet dal sito della missione New Horizons (pluto.jhuapl.edu) e sul canale Youtube del Johns Hopkins applied physics laboratory (youtube.com/user/jhuapl), mentre a causa dello shutdown del governo americano sono a rischio le dirette live dal sito New Horizons della Nasa (nasa.gov) e gli aggiornamenti sui social tramite i profili Facebook e Twitter di New Horizons.

La navicella raccoglierà dati e immagini (con una definizione auspicata di almeno 10.000 pixel) del planetoide evocativamente soprannominato, attraverso un sondaggio online promosso dall’agenzia spaziale statunitense, Ultima Thule (la designazione ufficiale è 2014 Mu69), nel ricordo della leggendaria isola collocata dal mito alle frontiere del mondo conoscibile.

Distante 6,5 miliardi di km dalla Terra e 43-44 unità astronomiche dal Sole, il piccolo mondo ghiacciato scoperto nel 2014 è candidato a rivelare, grazie ad alcune sue caratteristiche, qualcosa sui primi stadi di formazione di un pianeta e a fornire elementi utili a capire che aspetto potesse avere il sistema solare quattro-cinque miliardi di anni fa. Se le riprese di un oggetto della fascia di Kuiper costituiscono una novità in assoluto, non è comunque la prima volta che nel periodo delle festività natalizie l’astronomia riserva grandi sorprese.

Nel suo blog (blogs.nasa.gov), Alan Stern, principal investigator della missione New Horizons presso il Southwest research institute di Boulder, ricorda la vigilia di Natale del 1968, quando in casa dei nonni aveva assistito alla storica partenza dell’Apollo 8, “la prima spedizione umana a visitare un altro mondo, la nostra luna”. Adesso il viaggio verso l’ignoto di Ultima Thule rappresenta un auspicio perché tutti continuiamo a imparare, provando a superare i nostri limiti, senza smettere di esplorare.