La guerra dello streaming

Non tutte le rivoluzioni tecnologiche si realizzano pienamente, ma la tv in streaming sembra ormai aver preso piede, con il 2019 che vedrà l’ingresso in campo di almeno un altro big, cioè Disney, che sta preparando il lancio di un suo servizio in abbonamento, con contenuti on demand trasmessi via internet, dove dovrebbero trovare spazio tanto le produzioni legate a Star wars, quanto quelle dei supereroi, oltre ovviamente all’animazione. Si spiegherebbe anche così, forse, la recente cancellazione di diverse serie Marvel realizzate in collaborazione con Netflix, tra cui l’acclamata trasposizione televisiva di Daredevil, chiusa in ottobre con la terza stagione e non rinnovata per una quarta.

D’altronde il panorama dello streaming si fa sempre più affollato e tra gli attori in scena è una gara continua agli investimenti, per conquistarsi il pubblico non solo di oggi, ma di domani. Qualche mese fa, citando Goldman Sachs, l’Economist calcolava che Netflix nel 2018 avrebbe speso più di dieci miliardi di dollari per la produzione dei propri contenuti. Secondo il Financial times, dalle parti di Amazon ci sarebbe il piano di trasformare il romanzo di fantascienza The three body problem di Liu Cixin in serie tv tramite una maxi operazione valutata un miliardo di dollari, diretta a richiamare naturalmente iscritti verso il suo servizio in abbonamento, Amazon prime. Intanto, non senza polemiche, lo streaming è sbarcato in forze anche all’ultimo festival di Venezia, dove Amazon ha portato il remake di Suspiria di Luca Guadagnino, mentre Netflix film come Roma di Alfonso Cuaron e Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, ispirato al caso Cucchi.

È proprio di questi giorni invece una delle poche cifre rese pubbliche dal primo colosso del settore, appunto Netflix che, pur avendo a disposizione un’enorme mole di dati relativi ai suoi 137 milioni di abbonati (rispetto alla tv tradizione, con la tv via internet i produttori possono facilmente conoscere cosa si guarda e per quanto tempo), raramente parla di numeri. Nella sua settimana di debutto, il thriller psicologico Bird box con Sandra Bullock sarebbe stato visualizzato da 45 milioni di account, registrando il record di spettatori per un film della piattaforma, presente oggi in più di 190 Paesi, anche se gli utenti rimangono ancora in larga porzione americani (circa 58 milioni).