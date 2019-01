Ces 2019: un mare di tecnologia

Tra poche ore si chiude il Ces di Las Vegas, si dice la più grande fiera dedicata all’elettronica di consumo, in pratica la vetrina dove molti big espongono gli ultimi ritrovati della tecnologia che, nel giro di qualche anno o di qualche mese, dovrebbero finire a riempire le nostre case, con il loro carico di innovazione, in grado di rendere le vite più comode o piacevoli. Eppure sembra registrarsi sempre più anche uno scollamento tra il futuro che le aziende immaginano per noi e ciò che la gente, forse, davvero vuole. Lo si è scoperto emblematicamente di recente con le brusche frenate di Apple e Samsung, che probabilmente speravano ci fossero più persone disposte a prendere parte a una gara high-tech che, negli anni, si è trasformata in un’estenuante corsa all’acquisto dell’ultimo costosissimo gadget, mentre il lavoro e gli stipendi non crescono in tutto il mondo al pari di quelli di un ceo della Silicon Valley.