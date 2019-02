WhatsApp, ora sull' iPhone si sblocca con la scansione del volto o con l' impronta digitale

La versione per iOS di WhatsApp si arricchisce di un’importante funzionalità per gli utenti iPhone: è possibile sbloccare l’applicazione sfruttando il Touch ID o il Face ID. Un maggiore livello di sicurezza personalizzabile. L’aggiornamento di WhatsApp è in arrivo proprio in queste ore. Una volta effettuato il download, nella sezione “impostazioni” dell’applicazione comparirà la voce “Blocco schermo”, dando la possibilità di scegliere tra Touch ID e Face ID a seconda del modello di iPhone. A partire dall’iPhone 5S, infatti, è presente il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel pulsante Home frontale (il Touch ID appunto). Sistema di autenticazione biometrica soppiantato, a partire dall’iPhone X, dalla scansione 3D del volto denominata Face ID, che ritroviamo anche nei più recenti iPhone XS, XS Max e XR. Nella fase di configurazione della nuova funzione di WhatsApp, è possibile impostare dopo quanto tempo l’applicazione possa richiedere di essere sbloccata attraverso l’autenticazione biometrica (dopo 1 minuto, dopo 15 minuti etc.), un po’ come avviene all’interno dell’App Store. Questo però non impedirà all’utente, anche con l’app bloccata, di poter rispondere a messaggi e chiamate dalla tendina delle notifiche.