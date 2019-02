Novità in arrivo sul fronte di Whatsapp. Secondo WABetaInfo nei prossimi aggiornamenti dell’app sarà presente una nuova voce nel menù della privacy che vi permetterà di scegliere chi può aggiungervi ai gruppi: tutti, solo i vostri contatti o nessuno. Scegliendo la terza opzione, arriverà un avviso quando qualcuno cerca di aggiungervi al gruppo. A quel punto potrete decidere se farlo o meno entro 72 ore. Lo stesso messaggio arriverà se, scegliendo la seconda opzione (i vostri contatti) e qualcuno "esterno" vuole inserirvi in un gruppo. Sarà ancora possibile in ogni caso entrare in qualunque gruppo utilizzando l’apposito link.