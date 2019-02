Smartphone: occhi puntati sui i nuovi Samsung

Il mercato degli smartphone quest’anno è un osservato speciale. A preoccupare non solo il rallentamento registrato negli ultimi mesi, ma il dubbio che difficilmente nel 2019 ci si possa attendere qualche novità in grado davvero di invertire la rotta. Le speranze di molti vengono rivolte al 5G, cioè la rete mobile di prossima generazione per sfruttare appieno la quale serviranno appositi dispositivi, e agli schermi flessibili, che forse già in estate potrebbero iniziare a cambiare forma all’idea che abbiamo di smartphone.

In questo periodo l’attenzione è comunque tutta su Samsung, che il 20 febbraio, con una diretta streaming, ha in programma di svelare al mondo il suo nuovo top di gamma, il Galaxy s10, attraverso il primo maxi evento dell’anno che gli addetti ai lavori guardano quindi come una cartina tornasole per tastare il polso al settore. Ovviamente mancano ancora le caratteristiche ufficiali, ma si parla di uno smartphone che potrebbe essere dotato di cinque fotocamere (due frontali, tre posteriori) e dove il sensore per le impronte digitali sarebbe integrato direttamente nel display.

Si tratta del decimo modello di una linea di prodotti che dal 2010 ha sempre puntato sull’innovazione, come ricordato anche da un’infografica della stessa Samsung nelle quale vengono riportate le principali tappe evolutive della famiglia Galaxy S:

2010 Samsung Galaxy S – lo smartphone che introduce un’altissima qualità dei colori sul display di un telefono

2011 Samsung Galaxy SII – un nuovo processore: per la prima volta dual core – rende la fruizione delle app più veloce e fluida

2012 Samsung Galaxy SIII – introduce il multitasking sul display dello smartphone, permettendoci di seguire un video mentre si sta leggendo una email per esempio

2013 Samsung Galaxy S4 – definito il primo ‘life companion’ introduce funzionalità intelligenti che fanno interagire lo smartphone con i wearable e un display in alta definizione

2014 Samsung Galaxy S5 – il primo resistente ad acqua e polvere

2015 Samsung Galaxy S6 – introduce un nuovo rivoluzionario design con uno schermo a doppia curvatura

2016 Samsung Galaxy S7 – arriva la prima fotocamera dotata della tecnologia Dual Pixel: una fotocamera semi professionale su uno smartphone

2017 Samsung Galaxy S8 – il primo infinity display con un design rivoluzionario

2018 Samsung Galaxy S9 – introduce il Super Slow-motion per non perdere neanche un dettaglio e rendere unico ogni momento