Huawei lancia lo smartphone con lo schermo che si apre come un libro

Al Mobile World Congress di Barcellona, Huawei lancia la rivoluzione dello smartphone. Il colosso cinese abbraccia la nuova forma del pieghevole con il Mate X, un dispositivo che si apre a falco: i due schermi sulla parte anteriore e posteriore si uniscono per ampliare la superficie a disposizione di lavoro e intrattenimento. In più è 5G, cioè compatibile con le nuove reti cellulari in fase di sviluppo. Il dispositivo non sacrifica le dimensioni e l’usabilità dello smartphone: ha uno schermo primario da 6,6 pollici e uno secondario da 6,4 pollici, che si aprono con un meccanismo fatto da un centinaio di componenti, per dare una superficie quasi quadrata da 8 pollici e uno spessore, da chiuso, di appena 11 millimetri contro i 17 mm di altri prodotti. L’innovazione è elevata, così come il prezzo: arriverà nel quarto trimestre a 2.300 euro.

Huawei è reduce da un 2018 complesso per il boicottaggio Usa nelle apparecchiature di tlc, ma fortunato per quanto riguarda gli smartphone. In mercato globale stagnante, la compagnia di Shenzhen ha messo a segno un +30% nelle vendite, consolidando il terzo posto mondiale dietro Samsung e a un’incollatura da Apple. A differenza delle conterranee Oppo e Xiaomi, che puntano sull'alleanza con l’americana Qualcomm, Huawei ha sviluppato in casa le sue componenti. Lo evidenzia con soddisfazione Richard Yu, Ceo di Huawei Business Group, parlando il modem 5G Balong 5000, «il più veloce al mondo», che sul mate X si abbina al processore Kirin 980 con intelligenza artificiale. Oltre al pieghevole, Yu svela il MateBook X Pro, portatile top di gamma con un corpo unico in metallo, sottilissimo e in competizione diretta con il MacBook Pro di Apple.

XIAOMI

Xiaomi arriva al Mobile World Congress di Barcellona mostrando la politica aggressiva dei prezzi che contraddistingue l’azienda di Pechino. Sul palco del Palazzo dei Congressi di Catalogna, la compagnia porta il suo nuovo smartphone top di gamma, il Mi 9, e il primo smartphone compatibile con le reti 5G, il Mi Mix3, che arriverà nei negozi in primavera.

Il vicepresidente Wang Xiang snocciola i risultati di una compagnia tecnologica a 360 gradi (dai telefoni alle tv passando per i monopattini e la casa connessa) che cresce velocemente: ha raggiunto i 10 miliardi di dollari di ricavi annuali in 4 anni e i 15 miliardi in 7 anni. Sul fronte smartphone nel 2018, in un mercato globale stagnante, ha messo a segno un incremento delle vendite pari al 32%, consolidando il quarto osto mondiale alle spalle di Samsung, Apple e Huawei.

L’azienda l’anno scorso è sbarcata in diversi mercati europei, tra cui l’Italia, dove ora punta a crescere grazie anche ai nuovi telefoni di punta. Il Mi Mix3, compatibile con le reti 5G, ha display da 6,4 pollici, doppia fotocamera sia frontale che posteriore, processore Snapdragon 855 (il top di Qualcomm) e sarà sugli scaffali a maggio a un prezzo di 600 euro.

Altro top è il Mi 9, con schermo curvo, sensore di impronte integrato nel display, tripla fotocamera posteriore (sensore da 48 megapixel più teleobiettivo da 12mp (2X) e grandangolo da 16 mp), fotocamera per selfie da 20 mp, ricarica senza fili potente (20 watt) e Snapdragon 855. Disponibile in preordine in Italia da oggi a un listino che parte da 450 euro. A suggellare la partnership con Qualcomm, la presenza sul palco del presidente del colosso americano dei chip, Cristiano Amon: «Il 5G è già qui, è adesso - ha detto - e Xiaomi è messa bene per capitalizzare le nuove opportunità che offre».

NOKIA

Al Mobile World Congress di Barcellona, Hmd Global svela il suo primo smartphone top di gamma targato Nokia, che non fa mistero dell’aspetto su cui punta per distinguersi: 5 fotocamere posteriori. In un evento dall’atmosfera rilassata, il brand iconico della telefonia porta cinque proposte per ogni esigenza e segmento di mercato.

Dall’entry level Nokia 1 Plus (circa cento euro), ai Nokia 3.2 e 4.2 con piccole novità come il tasto dedicato all’assistente vocale di Google e l’alert luminoso per le notifiche, fino al Nokia 9 Pure View, con cui l’azienda prova a inserirsi nella fascia alta di mercato. Il marchio finlandese è attualmente il numero uno al mondo per i cellulari tradizionali, segmento che non dimentica nella città catalana presentando un telefonino dedicato ai nostalgici: il Nokia 210, dalle forme familiari (stile 3310) per chi ha avuto un cellulare negli anni Novanta. Nokia, con Hmd, si sta però facendo largo anche tra gli smartphone: in Europa, secondo gli analisti, ha chiuso il 2018 al quinto posto nella top five delle aziende per volumi di vendita.

Il Nokia Pure View serve proprio a crescere, puntando sull'appeal delle 5 ottiche Zeiss integrate nella scocca posteriore. «E' l’unico smartphone in grado di catturare immagini in simultanea da tutte e cinque le lenti per offrire una ricchezza tale che le possibilità in fase di post processing sono infinite», spiega dal palco Juho Sarvikas, Chief Product Officer di Hmd. Inoltre forniamo suite di editing avanzate come Adobe Photoshop Lightroom e Google Photos depth editor».

Lo smartphone ha uno schermo Oled da 6 pollici, processore Snapdragon 845 (il top di gamma di Qualcomm, ma nel 2018). A bordo c'è Android One, la versione «pura» del sistema operativo di Google. Il listino è di 650 euro.