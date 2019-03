Chi si rivede: tornano gli occhiali smart

Non solo smartphone dotati di display pieghevole: in queste settimane si è ricominciato a parlare pure di occhiali intelligenti. Ricordate i Google glass? Dopo essere scomparsi improvvisamente dai radar, complici forse i tanti dubbi relativi alla privacy aperti da dispositivi simili, sarebbero sul procinto di tornare, anche se con un approccio diverso. Stavolta infatti big G avrebbe in mente un prodotto più specificatamente rivolto a particolari figure professionali, che troverebbero nei Google glass 2 un ausilio sul lavoro grazie alle capacità della realtà aumentata.

È un po’ la filosofia già adottata da un altro paio di occhiali smart, gli Hololens di Microsoft per la cosiddetta mixed reality, in grado di proiettare davanti agli occhi degli utenti una sorta di ologrammi. Al Mobile world congress, che si è chiuso ieri a Barcellona, è stata presentata la seconda generazione del dispositivo, insieme agli applicativi dedicati. Una funzione piuttosto esplicativa degli Hololens 2 si chiama Dynamics 365 guides e permette ai dipendenti di imparare un’attività semplicemente seguendo passo dopo passo le istruzioni interattive che si materializzano in 3D per mezzo degli occhiali. La volontà è creare un ponte tra reale e virtuale che porti comunque vantaggi in un ampio spettro di campi, specie nell’ottica prossima ventura delle città iperconnesse dell’era 5G, quando si svolgeranno molti più interventi di vario genere da remoto, con gli addetti sul posto collegati a una centrale operativa in grado di processare un’enorme mole di informazioni con la potenza del cloud.

In verità al Mobile world congress c’erano pure gli eredi dei vecchi Google glass, quelli che puntavano a diventare un accessorio wearable sulla falsariga di quanto avvenuto poi con gli smartwatch. Modelli come i Vuzix blade, oppure i Focals di North visti al Ces, con prezzi da 600 a poco più di mille euro, replicano grossomodo le funzioni oggi assolte proprio da un orologio high-tech. Serve sempre il telefonino, ma le notifiche al posto di comparire sul display dello smartwatch in questo caso vengono mostrate direttamente sulla lente degli occhiali, lasciando quindi le mani libere.