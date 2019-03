Tim Cook lancia le news a pagamento, una carta di credito e il servizio di streaming video

Arrivano ancor i video originali

Alla Apple Tv si affianca Apple TV+ per i video originali: a lanciare il servizio è sono alcune delle star di Hollywood. Sul palco di Cupertino salgono il regista Steven Spielberg, ma anche le attrice Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. E Steve Carrell.

Cook annuncia lo streaming a pagamento

Apple introduce la nuova app dell’Apple Tv, che ridisegna l’esperienza televisiva consentendo a chi la usa di pagare solo per quello che vuole tutto in un’app, che si presenta on demand e senza pubblicità. «La tv è più del solo intrattenimento, è qualcosa di culturale» dice l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook. L’app è stata completamente ridisegnata, per renderla più facile da usare.

Apple lancia anche "Arcade", giochi in abbonamento

Apple introduce "Arcade", il nuovo servizio di giochi. Si tratta di un servizio ad abbonamento. «Offre agli sviluppatori di lanciare le loro idee innovative e la loro creatività» afferma Apple. Con l'abbonamento si avrà accesso a oltre 100 nuovi ed esclusivi videogiochi, anche offline. Il servizio sarà disponibile in autunno.

Arriva anche una carta di credito con Goldman Sachs

«Siamo in corsa per superare i 10 miliardi di transazioni con Apple Pay quest’anno». Lo afferma l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, lanciando la sua "Apple Card", la carta di credito con la quale punta a rivoluzionare l’industria. La carta è stata messa a punto con Goldman Sachs. "Può essere usata ovunque è accettato Apple Pay" spiega Apple, precisando che la carta è anche "fisica": è di titanio e non mostra né il numero della carta né la sua data di scadenza. Apple osserva che la carta è facile da usare: "Se si hanno domande basta inviare un messaggino per ottenere risposte su transazioni e altro" aggiunge Cupertino, assicurando che la carta ha come obiettivo anche quello di assicurare una "migliore vita finanziaria" a chi la usa. La carta "controlla" le spese, le suddivide in categorie offrendo la possibilità di un completo monitoraggio.

Cook lancia Apple News+, un servizio di notizie a pagamento

«Oggi è tutto dedicato ai servizi». Lo afferma Tim Cook aprendo l’evento Apple a Cupertino. Il primo nuovo servizio presentato è Apple News+, che «spinge Apple News su tutto un altro livello». Cook lascia poi il palco per lasciare posto a un video che parla dell’importanza del giornalismo e dell’informazione. Apple News+ è un servizio a pagamento dal quale poter accedere a quotidiani e oltre 300 magazine.