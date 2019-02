Ginevra, l'edizione numero 89 festeggia anche i 70 anni di Abarth

Il Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra si appresta a vivere la sua 89ª edizione dal 7 al 17 marzo (lunedì-venerdì 10-20, sabato e domenica 9-19, ingresso 16 franchi svizzeri, ridotti 9 franchi, gruppi da almeno 20 11 franchi).

Come hanno sottolineato nella presentazione milanese Andrè Hefti, il direttore generale uscente della fondazione che organizza il Salone (sarà sostituito dal primo luglio da Olivier Rihs) e il presidente del GIMS Maurice Turrettini, le defezioni - legate soprattutto a strategie che legano la presenza ai Saloni solo quando ci sono rilevanti novità da comunicare - riguardano Ford, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Volvo, ma sono compensate in questa edizione da 30 nuovi espositori tra cui anche costruttori provenienti da Russia e Cina.

«Il nostro entusiasmo per il salone è più grande che mai - ha detto Turrettini - Quasi tutti i marchi importanti sono presenti anche quest’anno a Ginevra, un fatto che per altri Saloni internazionali non è così scontato. Da un’indagine condotta da Autovista Group il Salone di Ginevra è al primo posto negli eventi dedicati all’automotive».

Il top management del Salone di Ginevra ha ricordato che per soddisfare anche i moltissimi visitatori che non desiderano soltanto scoprire i modelli più recenti ma che sono anche appassionati di auto storiche, è stata organizzata un’esposizione speciale in occasione del 70° annivesario di Abarth. Gli organizzatori hanno ribadito che un importante contributo del successo è dato dagli appassionati che arrivano a Ginevra dal nostro Paese e si aggiungono ai molti espositori in Tricolore. «Il numero dei visitatori provenienti dall’Italia - ha detto Turrettini - è aumentato sensibilmente negli ultimi dieci anni, passando dal 2% delle presenze del 2008 all’11% del 2018».