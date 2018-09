Mostra “Parma nel lungo Sessantotto”: scatti, riflessioni e emozioni di 50 anni fa

Il Sessantotto nella nostra città: potrebbe essere questo il filo rosso che unisce le iniziative organizzate dal Centro studi movimenti per ricostruire con l’occhio lucido della distanza temporale gli eventi che mezzo secolo fa cambiarono la nostra città e il mondo. A partire da oggi fino al 23 settembre, alla Galleria Finisterre, in vicolo del Vescovado, si tiene la nostra fotografica “Parma nel lungo Sessantotto”: l’inaugurazione della rassegna è fissata per domani alle 19, con visita guidata e aperitivo. Domenica 23 settembre, il Centro studi movimenti organizza una visita guidata ai luoghi più significativi del ’68 parmense. Venerdì 26 e sabato 27 ottobre si terrà il convegno “Il potere dell’utopia. L’immaginario giovanile nel Sessantotto” (info: centrostudimovimenti@gmail.com ), nella sede del Centro in via Saragat 33/a.