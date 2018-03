Il PSG sbarca in Asia con Desports

Una notizia che non può che far piacere ai tifosi del Parma. Desports (il gruppo che detiene il 60% del Parma) ha siglato un accordo commerciale con il Paris Saint-Germain: una partnership di tre anni e mezzo per gestire in esclusiva i diritti di sponsorizzazione e i diritti di licenza della squadra francese in Cina e a Hong Kong. Dopo Chongqing Dangdai Lifan, Granada e Parma, quindi, il gruppo cinese si apre anche alla Francia. Jiang Lizhang, presidente crociato e di Desports, ha commentato: "Questo è solo l'inizio di una partnership a lungo termine con il PSG. Non vediamo l'ora di esplorare ancora più opportunità di collaborazione nel prossimo futuro, che sono sicuro sarà ancora più brillante"

Ricomincia la Champions League: giocala e dicci come finirà! CLICCA QUI