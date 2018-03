Pescara-Parma: finalmente gli attaccanti sugli scudi

Vittoria fondamentale a Pescara: asfaltata l'ex squadra di Zeman. I primi due posti sono lontani ma non lontanissimi, sarà importante dare continuità alle ultime 2 vittorie esterne con la terza a Chiavari, l'Entella è in piena zona Playout, per cui sarà sicuramente una battaglia.

Pescara-Parma: La vostra classifica - Tutti promossi e già questa è un'ottima notizia. Secondo punto molto importante: finalmente gli attaccanti stanno risalendo la classifica. Bomber Calaiò e Ceravolo si sono meritati i primi 2 posti con 2 gol decisivi. Al terzo posto Scavone che ha messo in ghiaccio la partita all'83' dopo il tentativo timido di rimonta del Pescara. Al quarto posto l'altro marcatore di giornata, Gagliolo, a pari merito con un altro difensore sempre positivo (Iacoponi). Frattali, che contende a capitan Lucarelli il primo posto, è solo sesto.

La classifica generale - Tutto invariato nei primissimi posti della classifica. Molto importanti invece questi punti per Calaiò che raggiunge Di Cesare al quinto posto in classifica a 17 punti, scavalcando Ceravolo che con i 3 punti di questa partita sale a quota 16.! Secondo punto stagionale per Scavone che raggiunge Da Cruz.

30a GIORNATA: Pescara - Parma 1 - 4 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Ceravolo 3 punti

3 Scavone 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 17 pt; Calaiò 17 pt; Ceravolo 16 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Scavone 2 pt; Baraye 1 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

28a GIORNATA: Salernitana - Parma 0 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Di Cesare 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Frediani 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 17 pt; Ceravolo 13 pt; Calaiò 12 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

27a GIORNATA: Parma - Venezia 1 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Scozzarella 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 36 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Ceravolo 13 pt; Di Cesare 12 pt; Calaiò 12 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt; Scozzarella 1 pt.

26a GIORNATA: Empoli - Parma 4 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 3 punti

2 Munari 0 punti

3 Barillà 0 punti

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 33 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Ceravolo 13 pt; Di Cesare 12 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt.

25a GIORNATA: Parma - Perugia 1 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 5 punti

2 Ciciretti 3 punti

3 Da Cruz 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 33 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 12 pt; Ceravolo 10 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt.

24a GIORNATA: Brescia - Parma 2 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Da Cruz 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 33 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 12 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Ceravolo 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt; Da Cruz 1 pt.

