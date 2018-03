Parma-Foggia: Calaiò il migliore per la terza volta di fila

Vittoria molto importante per il Parma contro un Foggia in forma, rimonta decisiva e maturata negli ultimi 20 minuti contro un avversario in 10 uomini. La scalata ai playoff continua, altra trasferta decisiva ad Avellino contro una squadra che lotta per salvarsi, poi ancora in campo Lunedì per il recupero contro il Palermo.

Parma-Foggia: La vostra classifica - Bomber Calaiò è sicuramente il giocatore simbolo in queste ultime partite, migliore in campo per la terza volta di fila, fanno 4 volte nelle ultime 5 partite. Decisivo è dir poco! Al secondo posto si conferma in un buon momento Ceravolo, con tutti i tifosi che sognano proprio una coppia d'attacco Calaiò-Ceravolo! Decisivo per le sorti del match Baraye, terzo in classifica, non ha segnato ma è stato una costante spina nel fianco per la difesa ospite. Quarto Di Cesare sempre positivo quando è stato chiamato in causa, quinto la novità Anastasio.

La classifica generale - Continua la grande scalata di Calaiò che supera in un colpo Gagliolo e Insigne e si porta al terzo posto con 27 punti. Bene anche Ceravolo che sale a quota 19 (-5 punti da Insigne) per una classifica che vede ben 3 attaccanti nelle prime 6 posizioni (situazione inimmaginabile fino ad un mese fa).... Punto anche per Baraye che sale a quota 2 punti.

32a GIORNATA: Parma - Foggia 3 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Ceravolo 3 punti

3 Baraye 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Calaiò 27 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Ceravolo 19 pt; Di Cesare 17 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Scavone 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 2 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

31a GIORNATA: Entella - Parma 2 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Scavone 3 punti

3 Di Gaudio 0 punti (valutazione negativa)

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Calaiò 22 pt; Di Cesare 17 pt; Ceravolo 16 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Scavone 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

30a GIORNATA: Pescara - Parma 1 - 4 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Ceravolo 3 punti

3 Scavone 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 17 pt; Calaiò 17 pt; Ceravolo 16 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Scavone 2 pt; Baraye 1 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

28a GIORNATA: Salernitana - Parma 0 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Di Cesare 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Frediani 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 17 pt; Ceravolo 13 pt; Calaiò 12 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

27a GIORNATA: Parma - Venezia 1 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Scozzarella 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 36 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Ceravolo 13 pt; Di Cesare 12 pt; Calaiò 12 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt; Scozzarella 1 pt.

26a GIORNATA: Empoli - Parma 4 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 3 punti

2 Munari 0 punti

3 Barillà 0 punti

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 33 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Ceravolo 13 pt; Di Cesare 12 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt.

25a GIORNATA: Parma - Perugia 1 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 5 punti

2 Ciciretti 3 punti

3 Da Cruz 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 33 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 12 pt; Ceravolo 10 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt.

24a GIORNATA: Brescia - Parma 2 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Da Cruz 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 33 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 12 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Ceravolo 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt; Da Cruz 1 pt.

Come sempre è possibile divertirsi con con i nostri quiz sul Parma, scegli:

- il portiere più forte della storia del Parma

- il difensore più forte della storia del Parma

- il centrocampista più forte della storia del Parma

- l'attaccante più forte della storia del Parma

- la maglia più bella della storia del Parma

- i nuovi acquisti del Parma: quanti ne riconosci?

- i misteri di mister D'Aversa: quanto ne sai?

- sai tutto su capitan Lucarelli?