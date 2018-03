Ottimismo Zamparini: "A Parma per vincere: siamo più forti"

Recupero di Pasquetta, al Tardini arriva il Palermo (ore 20:30). Match (assieme a quello con il Frosinone, sabato ore 15) chiave per il campionato crociato. Palermo e Parma arrivano da due vittorie esterne (leggi) con Entella e Avellino.

Per i rosanero, in più, un successo dal punto di vista "legale" e " economico": il rigetto dell’istanza di fallimento. Gioia, soddisfazione e un sospiro di sollievo per il patron Maurizio Zamparini: “Una vittoria che ci voleva. La nostra rincorsa verso la Serie A è fatta di successi come quello di Chiavari, di sofferenza ma giocando con autorità. Dobbiamo fare tante vittorie per andare in Serie A. Speriamo di andare a fare una vittoria anche a Parma: andiamo lì per vincere, anche se è una gara molto difficile, ma io ritengo che il Palermo sia più forte del Parma. Ultimamente stanno marciando bene anche loro, però noi al momento abbiamo una bella quadratura e saremo al completo, con tanti giocatori in panchina che sono rientrati dalle Nazionali, e questo la dice tutta: quando una squadra mette in panchina i nazionali vuol dire che è una squadra forte“. Sulla decisione del Tribunale di rigettare l’istanza di fallimento presentata dalla Procura: “Rigetto dell’istanza di fallimento? Grande soddisfazione per la società, anche se rimane molta amarezza perché sembra che per la stampa di Palermo io sia ancora un nemico da perseguire e questo mi fa molto male“.

Ottimismo il suo, lo condividete? Votate nel sondaggio: Frosinone e Palermo, che risultati farà il Parma? (Vota)