Importante assenza per il Frosinone nella trasferta del Tardini. Non ci sarà il giocatopre simbolo: Daniel Ciofani. Durante la vittoria contro il Venezia, infatti, Ciofani è dovuto uscire dal terreno di gioco in barella. L'attaccante domani si sottoporrà agli esami. In forse la sua presenza nella parte finale del campionato. Ma l'allenatore della squadra ha spiegato che si tratta di un infortunio muscolare che, comunque, gli farà saltare la sfida contro il Parma.