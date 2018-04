Zamparini vs Parma: il Palermo insiste e pubblica i video dei (presunti) torti subiti Video

Il Palermo non ci sta e insiste. Dopo il 3-2 di ieri sera al Tardini, che proietta i crociati in alto (guarda) nella classifica di B è intervenuto il presidente rosanero ad accendere la miccia, non contento delle decisioni arbitrali (leggi): «Era una partita che temevo molto per l’arbitraggio, sono cose che succedono sempre con il Parma e con Tedino. Guardate lo scorso anno le partite dei playoff, Parma-Pordenone c'è stato lo stesso filo di ieri sera. Quando l'arbitro fa un errore è un conto, quando ce ne sono 2-3 solo nei confronti del Palermo c'è bisogno che qualcuno indaghi».. Diversi gli episodi «incriminati» nella gestione dell’arbitro Livio Marinelli. Tra sono stati messi (con video e foto) sulle pagine ufficiali del Palermo sui social.

Il patron rosanero ha chiesto un intervento della Procura federale. «Oggi sui giornali di Palermo leggo allibito che il primo gol forse era in fuorigioco - ha proseguito - mentre tutta la stampa diceva che era certamente in fuorigioco, così come il guardalinee. Mi sembra brutto, almeno Palermo difenda la squadra dalla porcheria subita ieri sera. Qualcuno in procura federale indaghi. Speriamo ci lascino giocare a calcio e non ci condizionino le partite come ieri sera. Quando vedo una squadra aiutata come il Parma ieri sera mi preoccupo, questo non è più calcio». Non si è fatta attendere la risposta del club crociato: «Sia prima che dopo la partita di ieri sera tutti i nostri tesserati hanno sottolineato il valore tecnico assoluto del Palermo, ribadito dallo stesso Zamparini durante la settimana che ha preceduto la gara. Il campo ha però dato un responso diverso dalle attese: non accettarlo e attaccarsi ad allusioni e accuse di questo tipo è inaccettabile». E’ la risposta del Parma alle parole del proprietario del Palermo Zamparini. La società emiliana, si legge sul sito ufficiale, «non ha più intenzione di sopportare il peso di parole irresponsabili e chiede agli organi competenti di prendere tempestivi provvedimenti a tutela dell’immagine della nostra società, nel rispetto dei nostri tifosi e di questo sport».

«Alludere a presunti complotti è molto triste e decisamente grave. Ed è anche dimostrazione di scarsa memoria, ripensando alla gara d’andata e al gol annullato a Gagliolo allo scadere. Quella rete avrebbe regalato tre punti fondamentali alla nostra squadra, ma in quella circostanza il Parma non si è permesso di commentare in alcun modo l’episodio», prosegue il club gialloblù. Ma il Palermo insiste e sul proprio profilo twitter posta i (presunti) torti arbitrali subiti.

23' MINUTO

Minuto 23 del primo tempo di Parma-Palermo: sul passaggio proveniente dalla sinistra, Nestorovski anticipa Lucarelli che non trova l'impatto col pallone atterrando il capitano.

31' minuto

38' MINUTO

Minuto 38 del primo tempo di Parma-Palermo: Munari entra in area di rigore dalla destra, non c'è contatto con Rajkovic. Calcio di rigore concesso dall'arbitro Marinelli.