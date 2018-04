Il Perugia vince a Vercelli (nel finale) e "supera" il Parma

Una vittoria (esterna) importante per il Perugia nel recupeero della 29a giornata: 2-0 con la Pro Vercelli Doppietta di Di Carmine. L’attaccante degli umbri sigla i due gol della partita all’84' e al 93'. Un successo che porta gli umbri a quota 53 alla pari del Parma. Ma in ottica play-off il Perugia scavalca il Parma. Terza e quarta classificata, infatti, saltano il primo turno (che giocano quinta, sesta, settima e ottava). Parma e Perugia, entrambi a quota 53, ma con biancorossi nettamente avanti negli scontri diretti (vittoria 3-0 a Perugia, 1-1 al Tardini). Anche il Bari è a 53, ma nell'unico scontro con il Parma (ritorno alla penultima) in Puglia, è finita 0-0. Crociati comunque avanti nella differenza reti generale. Se il campionato finisse oggi, il Parma disputerebbe l'incontro preliminare di play-off contro il Venezia in incontro unico al Tardini (Parma più avanti in classifica) il 27 maggio.

nell'altro incontro di oggi, Brescia-Entella 0-0

La nuova classifica

Empoli 66

Frosinone 58

Palermo 57

Perugia 53

Parma 53

Bari 53

Cittadella 50

Venezia 50

Carpi 48

Spezia 45

Foggia 43

Cremonese 41

Salernitana 41

Novara 38

Brescia 38

Pescara 37

Entella 36

Avellino 36

Cesena 34

Ascoli 33

Pro Vercelli 30

Ternana 27