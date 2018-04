Parma-Frosinone, iniziativa: "Porta due amici in Nord" (a 5 euro)

Testa a testa con Perugia e Bari, a 53 punti, per un quarto posto importantissimo (Leggi), visto che eviterebbe un turno preliminare nei play-off. Nel mirino anche il secondo posto, ancor più nobile, del Frosinone. Con in mezzo il Palermo. Ogni partita è, ora, importantissima. Dovendo "rincorrere", è vietato sbagliare. E sabato arriva al Tardini proprio il Pordenone. La matematica rende scontato ogni ragionamento sull'unico risultato possibile (per mirare al secondo posto). Diventerà importantissimo il supporto del pubblico. A tal proposito, il Parma fa sapere tramite il suo sito ufficiale che in occasione della sfida contro il Frosinone sarà promossa l'iniziativa "Porta due amici in Curva Nord". Qualunque tifoso sia in possesso dell'abbonamento in Curva Nord potrà portare due persone allo stadio che pagheranno il biglietto solo 5 euro. Sarà possibile farlo dalle 16 di oggi online o nelle ricevitorie abilitate e alle biglietterie del Tardini venerdì dalle 16.30 alle 19.30.