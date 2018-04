Tanti e colorati: l'appello dei Boys ai parmigiani

"Popolo della Curva Nord Matteo Bagnaresi, della tribuna che ha saltato insieme a Noi, di tutto l’Ennio Tardini di Parma, lunedì sera abbiamo dimostrato ai nostri avversari di cosa è capace la tifoseria crociata quando si stringe intorno alla sua squadra". Inizia così la chiamata a raccolta dei Boys ai tifosi crociati.

"Ci aspetta un periodo molto intenso, pieno di battaglie che ci dividono da un sogno. Siamo NOI i condottieri di queste battaglie, siamo NOI che dobbiamo prendere per mano i nostri ragazzi, siamo NOI che dobbiamo buttare giù il muro degli avversari", dicono. E la chiamata a raccolta inizia da domani: "Invitiamo tutta la gente di Parma ad entrare allo stadio alle 14 per caricare i ragazzi con la maglia crociata sin dal riscaldamento e far capire agli altri che aria tira al Tardini. Che non sarà la loro giornata. Se vogliamo credere in un sogno, questo deve essere bellissimo,

quindi chiediamo inoltre a chiunque entri allo stadio di portare una bandiera, coloriamo la nostra casa come non l’abbiamo mai fatto, il blu dovrà cancellare il cielo ed il giallo oscurare il sole".