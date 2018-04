“Porta due amici in Curva” raddoppia: 2 biglietti a 5 € anche con il Cittadella

Due vittorie splendide (con Palermo - Leggi) (con il Frosinone - Leggi). Vietato sbagliare, ora. Serve l'aiuto dei tifosi. E il Parma, per chiedere aiuto ai tifosi rilancia con l'iniziativa "Porta due amici in Curva" anche nella gara al Tardini (ore 21) in programma venerdì 13 aprile contro il Cittadella. I possessori di una tessera annuale potranno acquistare fino a due biglietti di Curva Nord al prezzo di € 5,00 ciascuno. I biglietti - informa la società - potranno essere acquistati fino ad esaurimento della disponibilità a partire da oggi, in tutti i punti vendita fisici Listicket. Potranno essere acquistati anche presso le biglietterie dello Stadio Tardini solo ed esclusivamente giovedì 12 aprile dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Per effettuare l’acquisto sarà necessario presentarsi con la copia dell’abbonamento e con la copia del documento d’identità valido del possessore dello stesso, oltre ovviamente al documento d’identità di colui o di coloro che usufruiranno della promozione.