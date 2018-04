Il Parma calcio 1913 si è aggiudicato il Centro sportivo di Collecchio (2,8 milioni di euro)

E' un tassello importante per il futuro di questa squadra, di questa società. Il Parma calcio 1913 si è aggiudicato il centro sportivo di Collecchio (sede degli allenamenti del club e del settore giovanile, nonchè sede legale). Prezzo: 2,8 milioni di euro (più le spese). Aggiudicazione "provvisoria" arrivata al quinto tentativo di vendita. Una fase, a livello burocratico, definita appunto "provvisoria", nel senso che il Parma calcio, attuale utilizzatore del centro avrà tempo fino all'8 giugno per saldare il prezzo di aggiudicazione, condizione indispensabile per l'effettivo trasferimento dell'immobile. L'annuncio ufficiale è duplice, sia da parte della società crociata che del curatore fallimentare di "Eventi sportivi spa". Parma Calcio 1913 sottolinea come la struttura "costituirà uno dei principali assets patrimoniali". "L’acquisizione - prosegue il comunicato ufficiale - verrà formalizzata nei giorni successivi, ed è stata possibile grazie alla volontà e all’impegno congiunto dell’azionista di maggioranza e dei soci di Nuovo Inizio: rappresenterà l’ultimo tassello di un processo che, dalle macerie del Fallimento Parma FC, ha visto la rinascita in tempi rapidi della squadra di calcio della nostra città, dentro e fuori dai campi di gioco. Il Parma Calcio 1913 desidera quindi ringraziare tutti coloro che - con il loro impegno personale - hanno dato un contributo a questo percorso, che soltanto tre anni fa ci ha visto partire da zero e da una società senza neppure una sede". Il curatore, nel comunicato ufficiale, spiega anche che se entro l'8 giugno "pervenissero nuove offerte irrevocabili, superiori di almeno il 10% al prezzo di aggiudicazione provvisoria, il curatore potrà sospendere la vendita, procedendo ad un ulteriore tentativo di vendita competitiva".