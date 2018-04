Parma, ben 5 assenti contro il Cittadella: i convocati (in attacco c'è Mastaj)

Sfida di domani sera (ore 21 al Tardini) contro il Cittadella, Parma in emergenza per l'assenza di Fabio Ceravolo, Alessio Da Cruz, Valerio Di Cesare, Manuel Scavone e Matteo Scozzarella, infortunati. In forse Dezi e Siligardi (influenza), comunque convocati. Ecco la lista dei 22 giocatori convocati da D'Aversa.

Portieri: Dini, Frattali, Nardi.

Difensori: Anastasio, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Mazzocchi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Munari, Vacca.

Attaccanti: Baraye, Calaiò, Ciciretti, Di Gaudio, Frediani, Insigne, Mastaj, Siligardi.

Il Parma Calcio 1913 comunica che, visti i problemi tecnici riscontrati nella giornata di oggi dal circuito Listicket, è stato deciso di prolungare a domani la chiusura della promozione dedicata a tutti gli abbonati, denominata “Porta due amici in Curva”, relativa alla gara tra Parma e Cittadella in programma venerdì 13 aprile (fischio d’inizio ore 21:00). Sarà infatti possibile acquistare i tagliandi fino ad esaurimento della disponibilità anche dalle ore 10:00 alle 14:00 di venerdì 13 aprile 2018, SOLO presso i punti vendita fisici Listicket.



Anche venerdì la possibilità di acquistare bliglietti con la promozione "Porta amici in Curva"

Ogni tifoso che è in possesso di un abbonamento per un qualsiasi settore dello Stadio Tardini, infatti, potrà acquistare fino a due biglietti di Curva Nord al prezzo di € 5,00 cad. Nel rispetto delle indicazioni del Protocollo d’intesa in materia del 4/8/2017, non è necessario che i tifosi che ne usufruiranno siano possessori di Tessera del Tifoso.

Per effettuare l’acquisto sarà necessario presentarsi con la copia dell’abbonamento accompagnato dal relativo segnaposto e con la copia del documento d’identità valido del possessore dello stesso, oltre ovviamente al documento d’identità di colui o di coloro che usufruiranno della promozione.

Parma Calcio informa inoltre che gli abbonati che aderiranno a "Porta due amici in Curva" che è necessario al momento dell’acquisto dei biglietti anche il segnaposto relativo all’abbonamento.

I PUNTI VENDITA LISTICKET ABILITATI DI PARMA E PROVINCIA

Tabaccheria Rolli, Via Venezia 22/A Parma Tel. 0521 786323

Tabaccheria Melody,,Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682

Tabaccheria Paterlini,, Via Garibaldi 27 Parma Tel. 0521 238042

Tabaccheria Panorama Via S.Pellico 20/A Parma Tel. 0521 982402

Tabaccheria Bettati, Via S. Leonardo 129/B Parma Tel. 0521 776792

Tabaccheria Lottici, Piazza Ghiaia 33/D Parma Tel. 0521/235692

Allodi Maura, Via Mantova 227/D Chiozzola Tel. 0521 604505

Tabaccheria Mussi, Via Nazionale 51 Fornovo Taro Tel. 0525 400259

Tabacchi Del Ponte, Via Ponte Alto 21 Noceto Tel. 0521 625351

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4 Collecchio Tel. 0521 805603

Bar Marisa, Via Giotto 5 Fidenza Tel.0524 481583