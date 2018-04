Frosinone, Palermo (e Bari) pareggiano: sospiro di sollievo per il Parma Risultati e classifica

Alla fine, è andata bene così. Pareggio del Parma (Leggi) ieri con il Cittadella che avrebbe potuto favorire Frosinone e Perugia, impegnate oggi in casa. Entrambe in vantaggio, sono state recuperate nel finale. Discorso analogo per il Bari, che avrebbe potuto raggiungere i crociati: doppio vantaggio per la squadra di Grosso, poi raggiunta dal Pescara.

Risultati della 35a giornata

Brescia- Carpi 1-1

Empoli - Pro Vercelli 3-2

Entella - Avellino 1-1

Frosinone - Spezia 1-1

Novara - Ternana 0-3

Palermo - Cremonese 1-1

Perugia - Venezia 1-1

Pescara - Bari 2-2

Salernitana - Cesena 1-1

Foggia-Ascoli 3-0 (ieri)

Parma-Cittadella 0-0 (ieri)

Classifica

Empoli 70

Palermo 59

Frosinone 59

Parma 57

Bari 55

Perugia 54

Cittadella 51

Venezia 51

Foggia 49

Carpi 49

Spezia 47

Salernitana 43

Cremonese 42

Brescia 42

Avellino 40

Novara 39

Pescara 39

Cesena 38

V.Entella 37

Ascoli 36

Ternana 33

Pro Vercelli 30