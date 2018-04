Verso Ascoli-Parma: Agazzi squalificato, Frattali e Lucarelli diffidati. Arbitra Serra

Alessandro Lucarelli e Pierluigi Frattali, ammoniti per la quarta volta nel campionato sono diffidati. Il portiere Michael Agazzi, espulso contro il Foggia, squalificato per un turno: è uscito il comunicato del Giudice sportivo sulla 35a giornata. Il portiere e il difensore crociati allungano la lista dei diffidati in casa Parma: Insigne, Gazzola, Gagliolo, Scozzarella, Calaiò e Iacoponi.

Sarà il signor Marco Serra della sezione Aia di Torino l’arbitro di Ascoli - Parma allo stadio Del Duca di Ascoli (a coadiuvarlo, come assistenti, Michele Lombardi di Brescia e Alessandro Cipressa di Lecce e, come quarto uomo, Giacomo Camplone di Pescara). Match previsto domani, lunedì 16 aprile alle 20:30.