Iacoponi: "E' un bel periodo: dobbiamo continuare con umiltà" Video

Simone Iacoponi commenta con queste parole la vittoria che il Parma Calcio ha conquistato ad Ascoli:

“È stata una partita importante e fondamentale per il nostro cammino. Sapevamo che non era facile. Si è messa bene dall’inizio. Siamo stati bravi a tener botta sino alla fine ma dovevamo chiuderla con un altro gol almeno: le possibilità le abbiamo avute.Pareggiarla sarebbe stato un grandissimo rammarico. È un bel periodo per noi, non c’è alcun dubbio. Dobbiamo continuare così e pensare partita per partita. Sabato abbiamo il Carpi al Tardini, un’altra gara fondamentale. L’importante è continuare con questa umiltà e questa voglia di fare risultato“.

“Siamo un gruppo unito, in cui chi entra al posto degli infortunati non li fa rimpiangere. Ognuno di noi è importante. Si tratta di un aspetto fondamentale per il nostro cammino. La serie B è un campionato lungo, con molti turni infrasettimanali. È giusto che chi ha avuto finora meno spazio tra di noi abbia la sua possibilità e dimostri di fare la differenza, come sta accadendo. Soprattutto con i cambi che vengono fatti si risolvono le partite. Avere un organico così competitivo porta i suoi frutti. Nei momenti di difficoltà, durante le partite, stiamo dimostrando di essere compatti e di saperli superare rischiando poco”.