E' stata fissata per oggi l'asta per l'aggiudicazione del centro sportivo di Collecchio. Com'è noto dopo varie aste andate a vuoto, all'ultimo appuntamento utile il Parma Calcio 1913 si era temporaneamente aggiudicato la struttura offrendo 2,8 milioni di euro. Nei tempi consentiti dalla legge però si è insinuato il Credito Sportivo, emanazione del Coni che finanzia l'impiantistica sportiva, offrendo 3.150.000 euro. Questo ha portato il curatore fallimentare Vincenzo Piazza ad indire una nuova asta pubblica per oggi.

