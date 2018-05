Nuovo round oggi per l’aggiudicazione del Centro Sportivo di Collecchio, la struttura coinvolta nel crac del Parma Fc e sede degli allenamenti della formazione crociata. Oggi il curatore del Fallimento Eventi Sportivi, Vincenzo Piazza, ha aggiudicato in modo provvisorio la struttura al Parma Calcio 1913 nel sesto tentativo di vendita.

L’offerta è pari a 3.210.000 euro superiore a quella formulata dall’Istituto per il Credito Sportivo ed è stata accettata dalla curatela. Ora il Parma Calcio 1913 avrà 60 giorni di tempo per saldare il prezzo ma non si esclude che l'asta possa anche proseguire visto che nel caso arrivino nuove offerte irrevocabili per importo non inferiore a 3.531.000 euro il curatore potrà sospendere la vendita.