Cesena-Parma: brutta sconfitta, Ceravolo ancora il migliore

Cesena-Parma: La vostra classifica - Brutta sconfitta a Cesena sia per gli impatti sulla classifica che per le modalità con cui si è concretizzata, con due gol negli ultimi 10 minuti. La vostra classifica premia per la terza volta di fila Ceravolo che ha propiziato il gol del momentaneo vantaggio. Nonostante il punteggio maturato nel finale non hanno demeritato Di Cesare, secondo, e Iacoponi, terzo. Menzione anche per Barillà e Frattali.

La classifica generale - Continua il grande recupero di Ceravolo che supera Calaiò e si posiziona al quarto posto a 10 lunghezze dalla vetta, dove tutto resta invariato con Frattali primo e Gagliolo secondo. Si attende anche il recupero del capitano, terzo. Di Cesare con i 3 punti di questa partita sale a quota 24 raggiungendo Insigne al sesto posto. Muove la classifica anche Iacoponi a quota 14 punti.

40a GIORNATA: Cesena - Parma 2 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 5 punti

2 Di Cesare 3 punti

3 Iacoponi 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Frattali 44 pt; Gagliolo 43 pt; Lucarelli 41 pt; Ceravolo 34 pt; Calaiò 33 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 24 pt; Di Gaudio 15 pt; Iacoponi 14 pt; Ciciretti 6 pt; Gazzola 6 pt; Nardi 5 pt; Scavone 5 pt; Barillà 5 pt; Corapi 4 pt; Munari 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Da Cruz 2 pt; Baraye 2 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

39a GIORNATA: Parma - Ternana 2 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 5 punti

2 Di Gaudio 3 punti

3 Gazzola 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Frattali 44 pt; Gagliolo 43 pt; Lucarelli 41 pt; Calaiò 33 pt; Ceravolo 29 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 21 pt; Di Gaudio 15 pt; Iacoponi 13 pt; Ciciretti 6 pt; Gazzola 6 pt; Nardi 5 pt; Scavone 5 pt; Barillà 5 pt; Corapi 4 pt; Munari 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Da Cruz 2 pt; Baraye 2 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

38a GIORNATA: Pro Vercelli - Parma 1 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 5 punti

2 Ciciretti 3 punti

3 Frattali 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Frattali 44 pt; Gagliolo 43 pt; Lucarelli 41 pt; Calaiò 33 pt; Insigne 24 pt; Ceravolo 24 pt; Di Cesare 21 pt; Iacoponi 13 pt; Di Gaudio 12 pt; Ciciretti 6 pt; Nardi 5 pt; Gazzola 5 pt; Scavone 5 pt; Barillà 5 pt; Corapi 4 pt; Munari 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Da Cruz 2 pt; Baraye 2 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

37a GIORNATA: Parma - Carpi 2 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Barillà 5 punti

2 Iacoponi 3 punti

3 Munari 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Gagliolo 43 pt; Frattali 43 pt; Lucarelli 41 pt; Calaiò 33 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 21 pt; Ceravolo 19 pt; Iacoponi 13 pt; Di Gaudio 12 pt; Nardi 5 pt; Gazzola 5 pt; Scavone 5 pt; Barillà 5 pt; Corapi 4 pt; Munari 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; Da Cruz 2 pt; Baraye 2 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

36a GIORNATA: Ascoli - Parma 0 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Iacoponi 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Gagliolo 43 pt; Frattali 43 pt; Lucarelli 41 pt; Calaiò 33 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 21 pt; Ceravolo 19 pt; Di Gaudio 12 pt; Iacoponi 10 pt; Nardi 5 pt; Gazzola 5 pt; Scavone 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; Munari 3 pt; Da Cruz 2 pt; Baraye 2 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

35a GIORNATA: Parma - Cittadella 0 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Gagliolo 5 punti

2 Iacoponi 3 punti

3 Frattali 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Gagliolo 43 pt; Lucarelli 41 pt; Frattali 40 pt; Calaiò 28 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 21 pt; Ceravolo 19 pt; Di Gaudio 12 pt; Iacoponi 9 pt; Nardi 5 pt; Gazzola 5 pt; Scavone 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; Munari 3 pt; Da Cruz 2 pt; Baraye 2 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

34a GIORNATA: Parma - Frosinone 2 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Di Gaudio 5 punti

2 Gagliolo 3 punti

3 Di Cesare 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 38 pt; Calaiò 28 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 21 pt; Ceravolo 19 pt; Di Gaudio 12 pt; Iacoponi 6 pt; Nardi 5 pt; Gazzola 5 pt; Scavone 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; Munari 3 pt; Da Cruz 2 pt; Baraye 2 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

30a GIORNATA: Parma - Palermo 3 - 2 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Munari 3 punti

3 Iacoponi 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 35 pt; Calaiò 28 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 20 pt; Ceravolo 19 pt; Di Gaudio 7 pt; Iacoponi 6 pt; Nardi 5 pt; Gazzola 5 pt; Scavone 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; Munari 3 pt; Da Cruz 2 pt; Baraye 2 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

33a GIORNATA: Avellino - Parma 1 - 2 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Gagliolo 5 punti

2 Di Cesare 3 punti

3 Calaiò 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 30 pt; Calaiò 28 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 20 pt; Ceravolo 19 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Scavone 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 2 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

32a GIORNATA: Parma - Foggia 3 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Ceravolo 3 punti

3 Baraye 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Calaiò 27 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Ceravolo 19 pt; Di Cesare 17 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Scavone 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 2 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

31a GIORNATA: Entella - Parma 2 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Scavone 3 punti

3 Di Gaudio 0 punti (valutazione negativa)

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Calaiò 22 pt; Di Cesare 17 pt; Ceravolo 16 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Scavone 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

30a GIORNATA: Pescara - Parma 1 - 4 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Ceravolo 3 punti

3 Scavone 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 17 pt; Calaiò 17 pt; Ceravolo 16 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Scavone 2 pt; Baraye 1 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

28a GIORNATA: Salernitana - Parma 0 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Di Cesare 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Frediani 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 17 pt; Ceravolo 13 pt; Calaiò 12 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

27a GIORNATA: Parma - Venezia 1 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Scozzarella 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 36 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Ceravolo 13 pt; Di Cesare 12 pt; Calaiò 12 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt; Scozzarella 1 pt.

