D'Aversa elogia i crociati: "Sono stati bravi a non smettere di credere nei propri mezzi"

Mister D'Aversa commenta la vittoria del Parma sul Bari:





"Il Bari è una delle squadre più attrezzate di questo campionato, lo dimostra il fatto che sono entrati giocatori come Brienza e Floro Flores. Non era semplice, dopo Cesena. I ragazzi hanno dimostrato nonostante le difficoltà che ci trasciniamo da tutto l’anno di avere cuore e questo è il complimento migliore che posso fare loro: oltre alle qualità tecniche questo gruppo ha anche quelle morali, alle quali spesso non si pensa perché ci si fa influenzare dal risultato finale, ma posso garantire per come lavorano in settimana che fanno qualcosa di straordinario. Stiamo facendo qualcosa di importante, la classifica dice che fino all’ultima giornata abbiamo una possibilità per la promozione diretta: c’è stato un momento in cui sembrava inimmaginabile che potessimo arrivare a giocarci questa possibilità a fine campionato, sotto l’impegno non posso rimproverare nulla a questi ragazzi".