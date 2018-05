Il Parma deve vincere, ma con i 3 punti il Frosinone non può fare calcoli. Classifica, partite e play-off

Ultimi novanta minuti in cui i giochi sembrano già fatti, ma come si dice, "la palla è rotonda". Diciamolo subito, e si sa ma è bene ripeterlo per mille motivi: il Parma, per salire direttamente in serie A come seconda classificata, venerdì al Picco deve vincere. Questo obbliga il Frosinone (in casa allo Stirpe con il Foggia) a vincere. Con i tre punti, i crociati salirebbero a 72. I ciociari pareggiando, salirebbero sì a 72, ma il Parma è in vantaggio negli scontri diretti (primo parametro per stabilire la classifica in caso di parità tra due squadre) avendo perso a Frosinone 2-1 ma vinto al Tardini 2-0. Discorso motivazioni, importantissime quando si parla dell'ultima giornata: il fatto che il Perugia sia già ai play-off come ottava (ultima posizione possibile) non aiuta di certo. Infatti, per l'8a piazza c'era in corsa proprio il Foggia che, guarda caso, venerdì va a Frosinone. ma i rossoneri sono, di fatto, fuori dai giochi (umbri in vantaggio negli scontri diretti vinto 2-0 e perso 2-1).

Sindaco di Frosinone: "Non vengano i tifosi di Foggia allo Stirpe, gara irrilevante per la classifica"

Sei giorni in cui ci sarà da leggere di tutto, alla caccia di motivazioni e tanto altro. Inizia subito il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, con un'uscita curiosa: "Dopo i risultati che sono maturati nella penultima giornata di campionato di serie B l'ultima partita si traduce in un incontro sostanzialmente irrilevante per la classifica della squadra pugliese. A questo punto, anche allo scopo di evitare inutili situazioni di criticità, dopo i recenti trascorsi che hanno coinvolto le due tifoserie, formalizzeremo una richiesta ufficiale al tavolo del comitato dell'ordine pubblico e della sicurezza, che si terrà mercoledì prossimo, per valutare l'ipotesi di riservare l'ingresso al 'Benito Stirpe' solo ai tifosi gialloblù. Il Prefetto e il Questore hanno già attivato le istruttorie amministrative puntuali ed articolate, per assumere quella che sarà la decisione più oculata nelle prossime ore".

Il Palermo

E il Palermo? Deve sperare che il Parma perda o pareggi e il Frosinone perda.



Play-off

Accedono al minicampionato 3a, 4a,5a,6a,7a e 8a. Terza e quarta saltano il primo turno. Quindi, anche se saltasse il secondo posto e la promozione diretta, l'ordine di classifica (vedi primi due posti "nobili") è importante. Comunque vada il Frosinone e il Parma (in vantaggio con il Venezia 1-0 e 1-1) salterebbero il primo turno. L'ordine, anche qui, sarà comunque fissato negli ultimi 90'.

Turno preliminare (gara unica):

Sabato 26 maggio 2018 – ore 18 (6a vs 7a)

Domenica 27 maggio 2018 – ore 20,30 (5a vs 8a)

Semifinali (andata e ritorno):

Martedì 29 maggio 2018 – ore 20,30 (6a o 7a vs 3a)

Mercoledì 30 maggio 2018 – ore 20,30 (5a o 8a vs 4a)

Sabato 2 giugno 2018 – 20,30 (3a vs 6a o 7a)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 20,30 (4a vs 5a o 8a)

Finale (andata e ritorno):

Giovedì 7 giugno 2018 – ore 20,30

Domenica 10 giugno 2018 – ore 20,30

La classifica

Empoli 82

Frosinone 71

Parma 69

Palermo 68

Venezia 66

Bari 64

Cittadella 63

Perugia 60

Foggia 57

Spezia 53

Carpi 52

Salernitana 51

Cremonese 48

Brescia 47

Pescara 47

Cesena 47

Avellino 45

Ascoli 45

Novara 44

Entella 41

Pro Vercelli 40

Ternana 37

Ultima giornata (tutte le partite saranno giocate venerdì 18 alle 20.30)

Bari-Carpi

Cesena-Cremonese

Cittadella-Pro Vercelli

Empoli-Perugia

Frosinone-Foggia

Novara-Entella

Salernitana-Palermo

Spezia-Parma

Ternana-Avellino

Venezia-Pescara