Riccardo Gagliolo, l'autore del gol che mantiene vive le speranze di una serie A diretta (leggi) ieri contro il Bari a La Spezia non ci sarà. Era diffidato e ieri è stato ammonito. Brutta notizia mitigata, comunque, dal ritorno di Valerio Di Cesare (rientro dalla squalifica) e probabilmente Alessandro Lucarelli. In pole per il ruolo di terzino sinistro Anastasio.