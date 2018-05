Spezia, biglietti "fulminati", 1.600 in auto, 400 in pullman: come arrivare al Picco

Duemila i biglietti fulminati - è il caso di dirlo - in un giorno. Spezia-Parma, la partita che vale molto, tanto (Venerdì, ore 20.30). Ma non tutto. In tanti quelli che ci credono e ci saranno ed è facile quantificarli: appunto, duemila. Tanti altri che ci credono e saranno costretti a restare a casa. Non arriverà un biglietto in più, assicurano dal Gruppo operativo di sicurezza. Definiti e limitazioni perfino i posti allo stadio per gli addetti ai lavori. Minacce on line e rapporti non amichevoli tra le due tifoserie, la partita è a rischio. Quindi pochi tagliandi e tutti i tifosi del Parma concentrati nella curva ospiti del Picco di Spezia con restrizioni (Guarda il video). Un (mini) esodo che avverrà, per la stragrande maggioranza, in automobile. Centro di coordinamento presente con 5 pullman (dei 7 che avrebbero voluto fare, ma la limitazione dei biglietti ha costretto a rivedere i progetti). Facile fare i conti: 250 persone, con partenza dal Tardini alle 16.30. Boys presenti con 3 pullman: 150 persone. Gli altri - al momento non sono segnalti altri pullman - tutti in macchina: 1.600 persone.

Le regole di accesso al Picco sono state fissate dal Gos (Gruppo Operativo Sicurezza)

Non essendo lo stadio Picco dotato di un adeguato parcheggio per i tifosi ospiti ed essendo raggiungibile da una sola direttrice che gravita nella zona della Curva Ferrovia (tifosi dello Spezia), alla tifoseria Crociata che si sposterà autonomamente con mezzi propri, anche a coloro i quali sono titolari di accrediti nel settore di Tribuna Principale, è fortemente consigliato di usufruire dell’area parcheggio appositamente riservata al "Truck Village", a circa quattro chilometri dall’uscita dell’autostrada.

Una volta usciti dal casello autostradale di La Spezia, percorrendo il raccordo-tangenziale che congiunge alla città, si dovrà voltare a destra seguendo le indicazioni "Lerici-Porto". Il percorso sarà facilitato dalla presenza delle forze dell’ordine e da una specifica segnaletica. Dal parcheggio del "Truck Village", che si trova all’interno dell’area portuale ed è sorvegliato, sarà attivo il servizio gratuito di"bus navetta", con viaggi di andata e ritorno, diretti allo stadio Picco.

L’apertura dei cancelli avverrà alle ore 18:45.