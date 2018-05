Tutto pronto per Spezia-Parma I convocati - Le info per i tifosi in partenza

Oramai si sa praticamente tutto. Resta solo il verdetto del campo, dove speriamo vinca lo sport. Biscotti e motivazioni a parte, speriamo anche vinca il buon senso e che le minacce e i rancori lascino spazio, anche qui, allo sport. E' l'ora (venerdì ore 20.30) di Spezia-Parma. Se i crociati vincono e il Frosinone non vince, per il Parma è il ritorno in paradiso diretto. Altrimenti è sicura la partecipazione ai play-off: la posizione sarà decisa anche da Salernitana-Palermo (Classifica, combinazioni e programma play-off - LEGGI). Da Parma partiranno duemila tifosi (non un biglietto in più), 400 in pullman (Coordinamento e Boys), 1.600 in auto. L'osservatorio per la sicurezza ha "etichettato" la partita come match a rischio, quindi tagliandi limitati e supporter crociati solo nella curva Piscina del "Picco". Non uno in tribuna (LEGGI).

La Questura di La Spezia comunica che "i biglietti a disposizione dei tifosi del Parma Calcio in occasione dell'incontro "Spezia vs Parma 1913" sono esauriti e pertanto i tifosi parmigiani che ne fossero sprovvisti non potranno accedere all'impianto sportivo Alberto Picco".

Il percorso e il parcheggio di auto e pullman, per i 2 mila tifosi del Parma che partiranno domani per Spezia, sempre per motivi di sicurezza, è stato fissato dall'Osservatorio (LEGGI)

Sempre per motivi di sicurezza, ma in Ciociaria, dove i gialloblù giocano con il Foggia, ai tifosi rossoneri è stato addirittura vietato di andare a Frosinone (Guarda). Sperando che le parole del tecnico foggiano siano vere e concrete: "Andiamo a Frosinone per vincere" (LEGGI).

Oggi allenamento a porte chiuse per il Parma, alla fine della seduta Roberto D’Aversa ha convocato 22 giocatori, con 5 rientri importanti (Rientrano dalla squalifica Di Cesare e Insigne, tornano a disposizione Vacca e Siligardi e Da Cruz):

Portieri: Dini, Nardi, Frattali.

Difensori: Anastasio, Di Cesare, Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Scavone, Scozzarella, Vacca.

Attaccanti: Calaiò, Ceravolo, Ciciretti, Da Cruz, Di Gaudio, Frediani, Insigne, Siligardi.

Gli squalificati Yves Baraye e Riccardo Gagliolo e gli infortunati Pasquale Mazzocchi e Gianni Munari sono partiti, comunque, con la squadra per il ritiro pre-gara in Liguria.

Deciso anche chi arbitrerà l'incontro Marco Piccinini della sezione Aia di Forlì. A coadiuvarlo, come assistenti, sono stati designati i signori Enrico Caliari di Legnago e Vincenzo Soricaro di Barletta e, come quarto uomo, il signor Antonio Rapuano di Rimini.

D'Aversa nella tradizionale conferenza stampa pre-partita ha commentato: "Va affrontata con l'entusiasmo di chi ha una possibilità che sembrava impensabile. Se non raggiungeremo il secondo posto, proveremo a centrare l'obiettivo in maniera diversa".

Emozioni prepartita a parte, praticamente è (sintetizzato) tutto qui. Non resta che incrociare le dita e, per chi va a Spezia (ma anche per chi resta a Parma), far sentire la voce e il "cuore" ai giocatori in campo.