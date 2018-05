Bar Sport, speciale serie A con i crociati in studio

Questa sera, su 12 Tv Parma, torna Bar Sport. Si festeggerà naturalmente la promozione del Parma in serie A. In studio ci sarà una folta delegazione della squadra crociata, tra giocatori, staff tecnico e dirigenti. Sarà l'occasione per rivivere i momenti più «caldi» di un venerdì da serie A e di una stagione indimenticabile. Insieme ai crociati, in studio anche la squadra di Bar Sport, ovvero tutti gli opinionisti che si sono alternati durante questa lunga stagione. Tra questi anche Vincenzo Pincolini, Salvatore Corinto, Stefano Frigeri, Angelo Manfredini oltre ad Andrea Schianchi, Romeo Azzali, Guglielmo Trupo e Giovanni Cola. In più si riderà con Gianpaolo Cantoni e Willer Collura. Arriveranno anche le «congratulazioni» video di molti ex e di molti personaggi legati al Parma. Oltre alle pagelle in dialetto e al migliore di Spezia-Parma. Per intervenire con sms e whatsapp scrivere al numero 333-9200170.