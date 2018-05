Domenica festA al Tardini per la promozione del Parma: il programma

È arrivato il momento di festeggiare tutti assieme, nella nostra casa: lo Stadio Tardini. Il Parma Calcio 1913 ha organizzato una grande festa allo Stadio Tardini, domenica 27 maggio giocatori, staff, dirigenti e tifosi si riuniranno per ripercorrere la cavalcata trionfale che ha riportato i crociati in Serie A dopo soli tre anni: un record storico per il calcio italiano.

La grande festa all’Ennio sarà infatti l’occasione non solo per celebrare l’ultima promozione nella massima serie, ottenuta in maniera diretta, ma anche per riunirci tutti insieme sullo stesso prato con molti dei protagonisti di un’avventura da record cominciata tre stagioni fa in Serie D e proseguita in Lega Pro lo scorso anno e quest’anno in B. Sul manto erboso del Tardini ci sarà anche il presidente del Parma Jiang Lizhang, e durante la serata si svolgerà la premiazione ufficiale della Lega B, con la consegna delle medaglie e della Coppa conquistata per la promozione in Serie A. Inoltre vi saranno diverse sorprese che renderanno la serata di domenica unica come il record conquistato dalla società crociata.

I cancelli del Tardini verranno aperti alle ore 20 e i settori aperti per l’occasione saranno la Curva Nord e la Tribuna Petitot. L’ingresso è gratuito, quindi non vi saranno posti assegnati e non sarà necessario munirsi di alcun titolo d’ingresso. La festa inizierà alle ore 21.

INFO ACCESSO DISABILI – Il Parma Calcio 1913, in base alle procedure adottate eccezionalmente per l’evento di domenica sera, comunica che i tifosi diversamente abili con ausilio di sedia a rotelle potranno accedere allo Stadio attraverso l’ingresso denominato “Passo Carraio”, lato Farmacia. Da lì verranno accompagnati nella zona a loro riservata. È consentito l’accesso anche di (massimo) un accompagnatore.