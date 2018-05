Balotelli sì, Balotelli no: oggi radiomercato dice "a lui il Parma piace"

I tifosi crociati si mettano il cuore in pace: sarà il tormentone dell'estate di calciomercato. Balotelli al Parma? Va detto, Faggiano ha detto (quasi) fin da subito che si tratta di una bufala (leggi). Ripetendolo anche a margine delle parole del presidente Lizhang (Guarda).Ma il patron, dopo aver parlato in modo concreto ha lasciato spazio a qualche ambizione. E se il timoniere del mercato crociato nega, da più parti insistono che dell'affare (se non proprio di una trattativa vera e propria) se ne sta parlando. L'ultimo è il Mattino: "Tutti vogliono l'attaccante dell'Italia e l'ipotesi Parma, a Balotelli, non dispiace". Intanto anche il Genoa avrebbe fatto un timido sondaggio per Balotelli inseguito tra le altre da Napoli e Roma. Resta sempre, come prova di un dialogo aperto, l'arrivo del suo procuratore a Parma (Guarda). E, volendo avvallare il "si", interviene Lucarelli che "lo invita" ad unirsi ai crociati: "Parma sarebbe la sua piazza ideale per pensare solo al calcio, gli direi di ridere e di farsi voler bene. Le sue qualità non si discutono, il limite è l’atteggiamento”.