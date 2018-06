Spezia-Parma: la Procura federale apre un'inchiesta sulla partita

La Procura federale ha aperto un'inchiesta sulla partita Spezia-Parma. Con la vittoria sullo Spezia per 2-0, i crociati hanno ottenuto la promozione diretta in serie A. La notizia è riportata da diverse testate sportive.

In particolare sembra che si voglia far luce su alcuni sms "criptici" che sarebbero stati inviati da Calaiò e Ceravolo ad alcuni giocatori dello Spezia.