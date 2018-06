Parma Calcio, via alla campagna abbonamenti: ecco come fare (da domani)

Il Parma Calcio 1913 ha presentato questa mattina allo stadio Ennio Tardini, davanti ai propri tifosi, la Campagna Abbonamenti per la stagione 2018/2019 in Serie A che inizierà domani.

Ad illustrarne le linee generali e le particolarità sono stati l’amministratore delegato Luca Carra, il Brand & Digital Marketing Manager Jonathan Greci e il Delegato Sicurezza Stefano Perrone.

DOVE, COME E QUANDO ABBONARSI

Dalle 10 di mercoledì 13 giugno solo sul circuito Listicket (nei punti vendita di tutto il territorio nazionale e on line sul web) con prelazione sul posto e prezzo agevolato per gli abbonati della scorsa stagione. Sarà sufficiente che ogni vecchio abbonato, munito della propria Fidelity Card su cui era caricato l’abbonamento dell’annata agonistica 2017/2018 con il relativo segnaposto e un documento d’identità valido, si rechi nei punti vendita per ottenere, con pochi istanti di attesa, il rinnovo;

da lunedì 2 luglio a sabato 7 luglio 2018, oltre che sul circuito Listicket (punti vendita di tutto il territorio nazionale e on line), anche nelle postazioni attrezzate che saranno aperte nella sala stampa “Gian Franco Bellè” dello Stadio Tardini dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano (dalle ore 15:30 alle ore 19:30) e al sabato dalle 10 alle 13, sempre con prelazione sul posto e prezzo agevolato per i vecchi abbonati;

lunedì 9 e martedì 10 luglio 2018 saranno esclusivamente dedicati, nelle postazioni attrezzate dello Stadio Tardini aperte nella sede del Centro Coordinamento Parma Clubs, la palazzina Maria Luigia a fianco dell’ingresso monumentale, in orario pomeridiano (dalle ore 15:30 alle ore 19:30) ai vecchi abbonati che desiderano cambiare posto. A tal proposito si precisa che chi vuole effettuare il cambio posto può sottoscrivere l’abbonamento soltanto in questi due giorni agli sportelli del Tardini;

da mercoledì 11 luglio a sabato 14 luglio 2018 apertura libera vendita e prelazione prezzo agevolato abbonati stagione 2017/2018 (in tutti i canali: circuito Listicket punti vendita e on line; postazioni attrezzate sede Centro Coordinamento Parma Clubs a fianco dell’ingresso monumentale dello stadio Tardini: mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:30; sabato dalle ore 10 alle ore 13);

dal 16 luglio all’11 agosto 2018 libera vendita e prelazione prezzo agevolato abbonati stagione 2017/2018 (in tutti i canali: circuito Listicket punti vendita e on line; postazioni attrezzate sede Centro Coordinamento Parma Clubs a fianco dell’ingresso monumentale dello stadio Tardini: dal lunedì al mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 19:30).



LISTINO PREZZI ABBONAMENTI

Settore Tariffe Tribuna Centrale Petitot Nuovo Intero € 1.200 Tribuna Centrale Petitot Intero Prelazione € 800 Tribuna Centrale Petitot Nuovo Ridotto € 900 Tribuna Centrale Petitot Ridotto Prelazione € 550 Tribuna Centrale Petitot Ridotto Under 14 € 40 Tribuna Laterale Petitot Nuovo Intero € 650 Tribuna Laterale Petitot Intero Prelazione € 550 Tribuna Laterale Petitot Nuovo Ridotto € 550 Tribuna Laterale Petitot Ridotto Prelazione € 380 Tribuna Laterale Petitot Ridotto Under 14 € 40 Tribuna Laterale Ovest Nuovo Intero € 550 Tribuna Laterale Ovest € 420 Tribuna Laterale Ovest Nuovo Ridotto € 400 Ridotto Prelazione € 280 Tribuna Laterale Ovest Ridotto Under 14 € 40 Tribuna Est Nuovo Intero € 450 Tribuna Est Intero Prelazione € 350 Tribuna Est Nuovo Ridotto € 300 Tribuna Est Ridotto Prelazione € 210 Tribuna Est Ridotto Under 14 € 40 Curva Nord Nuovo Intero € 190 Curva Nord Intero Prelazione € 150 Curva Nord Ridotto Under 14 € 40

Gli abbonamenti Ridotti sono riservati a Donne, Under 18 (nati dopo il 01/01/2001), Over 65 (nati entro il 31/12/1953) e Invalidi con oltre il 70% certificato; La riduzione Under 14 è riservata ai nati dopo il 01/01/2005. LISTINO PREZZI BIGLIETTI

Settore Tariffe Tariffe ‘Partite Big’ Tribuna Centrale Petitot € 100 € 150 Tribuna Centrale Petitot Ridotto € 70 NO Tribuna Centrale Petitot Under 14 € 5 € 5 Tribuna Centrale Petitot Under 8 Omaggio Omaggio Tribuna Laterale Petitot € 60 € 100 Tribuna Laterale Petitot Ridotto € 40 NO Tribuna Laterale Petitot Under 14 € 5 € 5 Tribuna Laterale Petitot Under 8 Omaggio Omaggio Tribuna Laterale Ovest € 40 € 70 Tribuna Laterale Ovest Ridotto € 30 NO Tribuna Laterale Ovest Under 14 € 5 € 5 Tribuna Laterale Ovest Under 8 Omaggio Omaggio Tribuna Est € 30 € 60 Tribuna Est Ridotto € 25 NO Tribuna Est Under 14 € 5 € 5 Tribuna Est Under 8 Omaggio Omaggio Curva Nord € 15 € 25 Curva Nord Under 14 € 5 € 5 Curva Nord Under 8 Omaggio Omaggio Curva Ospiti € 20 € 30



Le ‘partite big’ sono cinque: contro Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma;

I biglietti Ridotti sono riservati a Donne, Under 18 (nati dopo il 01/01/2001), Over 65 (nati entro il 31/12/1953) e Invalidi con oltre il 70% certificato;

La riduzione Under 14 è riservata ai nati dopo il 01/01/2005;

I biglietti Under 8 Omaggio si ritirano esclusivamente ai botteghini della biglietteria dello stadio Tardini il giorno precedente la partita e il giorno stesso della partita.

L’acquisto di ogni titolo d’ingresso (abbonamento o biglietto) è vincolato alla presa visione e accettazione dei termini e delle condizioni d’acquisto (cliccare qui), del Regolamento d’Uso dello Stadio (cliccare qui) e del Programma Adesione Fruizione Eventi Sportivi-‘Sistema di Gradimento) adottato dal Parma Calcio 1913 (cliccare qui)

PUNTI VENDITA LISTICKET ABILITATI DI PARMA E PROVINCIA

Tabaccheria Rolli, Via Venezia 22/A Parma Tel. 0521 786323

Tabaccheria Lottici, Piazza Ghiaia 33/D Parma Tel. 0521 235692

Tabaccheria Melody,Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682

Tabaccheria Paterlini, Via Garibaldi 27 Parma Tel. 0521 238042

Tabaccheria Panorama, Via S.Pellico 20/A Parma Tel. 0521 982402

Tabaccheria Bettati, Via S. Leonardo 129/B Parma Tel. 0521 776792

Allodi Maura, Via Mantova 227/D Chiozzola Tel. 0521 604505

Tabaccheria Mussi, Via Nazionale 51 Fornovo Taro Tel. 0525 400259

Tabacchi Del Ponte, Via Ponte Alto 21 Noceto Tel. 0521 625351

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4 Collecchio Tel. 0521 805603

Bar Marisa, Via Giotto 5 Fidenza Tel.0524 481583

FIDELITY CARD

Per abbonarsi è necessario essere titolari della Fidelity Card del Parma Calcio 1913, che ha durata quinquennale. Ogni abbonamento sarà caricato sulla Fidelity Card corrispondente.

Gli abbonati delle ultime due stagioni (2016/2017 e 2017/2018) hanno già provveduto a questo obbligo: per loro, all’atto del rinnovo dell’abbonamento, basterà esibire la Fidelity Card di cui sono già in possesso con il relativo segnaposto dell’ultimo abbonamento.

I nuovi abbonati potranno sottoscrivere la Fidelity Card al prezzo di 8 Euro (che saranno interamente versati ai gestori del sistema) con due modalità:

nella sede del Centro Coordinamento Parma Clubs (la palazzina Maria Luigia, a fianco dell’ingresso monumentale dello stadio Tardini) ogni giorno, tranne il sabato, dalle ore 16 alle ore 19 e, da lunedì 2 luglio a sabato 11 agosto 2018, nei giorni e negli orari di apertura delle postazioni attrezzate del Tardini per la sottoscrizione degli abbonamenti. Per poter sottoscrivere la Fidelity Card nella sede del Ccpc al Tardini, ogni intestatario dovrà essere fisicamente presente portando con sé un proprio documento di identità e il proprio Codice Fiscale. La Fidelity Card, se sottoscritta nella sede del Ccpc, sarà subito consegnata. Si consigliano i nuovi abbonati, per velocizzare i tempi di sottoscrizione dell’abbonamento, di procedere alle operazioni di rilascio della Fidelity Card nella sede del Ccpc già nelle settimane che precedono l’apertura della libera vendita, fissata mercoledì 11 luglio;

on line sul portale di TicketOne (cliccare qui). Se la Fidelity Card viene sottoscritta on line, in attesa della predisposizione del supporto in pvc sarà rilasciato un documento cartaceo sostitutivo e provvisorio, dotato di barcode per l’accesso allo stadio.

Per la sottoscrizione della Fidelity Card degli Under 18 è vincolante la firma di un genitore che ne esercita la patria potestà.

La Fidelity Card del Parma Calcio 1913 può valere anche come Tessera del Tifoso. Si ricorda che la TdT è uno strumento obbligatorio, anche se non si è abbonati, per poter accedere nei Settori Ospiti (indipendentemente dalla propria residenza) e negli altri settori se residenti a Parma e provincia degli stadi in cui si gioca in trasferta, solo in caso di partite ritenute a rischio da parte degli organismi competenti (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno e Gruppi Operativi Sicurezza delle singole Questure).