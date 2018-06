Parmamercato, tanti nomi accostati ai crociati: il punto

Parma in A, inevitabile che radiomercato sia sintonizzata spesso e a tutto volume con gli uffici del Parma e con il cellulare del ds Faggiano. I nomi accostati ai crociati sono tanti. Qualche trattatova potrebbe essere frutto di un incontro, oggi, tra Parma e Sampdoria. Si starebbe parlando, in primis, del difensore il difensore Matias Silvestre e del portiere Emiliano Viviano. Si parla anche di un interesse per Fabio Quagliarella. Radiomercato parla anche di Murru, Regini e Sala. Altro nome è quello dell'ex Cigarini, ma come per per Rossi e Mauri pare difficile un ritorno in crociato (smentisce Faggiano, ma da Cagliari assicurano). Interesserebbe anche Hetemaj, definito "ottimo giocatore" da Faggiano. Sarebbe sempre calda la trattativa per lo scozzese Henderson. Si allontana Adrien Thomasson, c'è la concorrenza del Saint Etienne per Vainqueur. Mandragora, invece, dovrebbe ritornare al Genoa. Al parma piaceerebbe l'attaccante Andrea Favilli. Per quanto riguarda l'uscita, invece, radiomercato ha toni sussurrati: dallo scambio con l'Hellas Verona per Pazzini a Parma, Baraye, Calaiò e Di Cesare in Veneto. Calaiò e Frattali interesserebbero molto alla Salernitana. Sarebbe stata attivata, infine, una collaborazione tecnica tra Parma e Teramo, dopo un incontro tra Faggiano il collega biancorosso Capaldi.